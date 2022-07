Come potenziare le vendite col canale online

I cambiamenti delle abitudini d’acquisto hanno reso la realizzazione di un e-commerce una scelta quasi obbligata per i commercianti.

Ampliare i canali di vendita e mettere in relazione il negozio online e offline è una scelta strategica che permette di migliorare le performance di vendita.

Quando conviene affiancare un canale online al negozio fisico

Le abitudini di consumo hanno subito una radicale trasformazione per colpa della pandemia che ha spostato online buona parte delle scelte d’acquisto. L’acquisto sul web non è più un’eccezione ma una tendenza in costante aumento anche in Italia secondo quanto rivela lo studio condotto dall’Osservatorio Digitale del Politecnico di Milano.

Il 2021 si è chiuso con una crescita del 21% per gli acquisti online rispetto all’anno precedente con un dato aggregato che ammonta a 39,4 mld (dati dell’Osservatorio Digitale del Politecnico di Milano).

I settori trainanti sono stati:

Food & Grocery con 1,1 miliardi di euro

Abbigliamento con 1 miliardo di euro

Informatica ed elettronica di consumo con 0,7 miliardi di euro.

Chi ha un negozio tradizionale già attivo in uno di questi settori può valutare le opportunità dell’adozione del canale online.

Gli strumenti per avviare un e-commerce di successo

Così fan tutti non è il solo parametro da tenere in considerazione quando si tratta di ristrutturare o dare vita a un’attività commerciale.

Le competenze necessarie per dare vita a un negozio online di successo sono diverse e in buona parte nuove e in costante evoluzione.

È necessario dominare diverse conoscenze che vanno dal marketing digitale, diverso in molti aspetti da quello tradizionale, alle skill tecnologiche per rendere l’esperienza d’acquisto fluida e senza intoppi.

Marketing digitale

Le competenze in questo settore abbracciano vari ambiti riconducibili alle consuete strategie che determinano il successo di vendita. Quel che cambia sono le conoscenze relative agli strumenti utili per realizzare sul web azioni di lancio, promozione e supporto alle vendite.

Conoscere il cliente

I dati disponibili sul web sono molti di più rispetto a quelli accessibili presso un solo punto vendita fisico. Dal Business Manager di Meta, ex Facebook, ai dati accessibili con le campagne di Adv di Google, il potenziale oggi accessibile per realizzare campagne su misura è illimitato.

Promuovere il prodotto

Le campagne promozionali online hanno molti più canali disponibili rispetto alle pubblicità tradizionali. Anche le attività che puntano a un pubblico locale possono avvantaggiarsi delle risorse online e dei canali social per la loro promozione.

Raccolta dei dati sul comportamento dei consumatori Le abitudini di pagamento come il tipo di transazione processata dal gateway pagamento online insieme alle informazioni sul carrello, o spesa, medio. Tutti questi dati concorrono alla creazione di offerte su misura per promuovere la fidelizzazione del cliente.

Aggiornamento costante

Big Data e Intelligenza Artificiale rappresentano le nuove frontiere dell’esperienza di vendita e acquisto. Le tecnologie disponibili anche a costo zero si moltiplicano ed è importante mantenere un’alta soglia d’attenzione verso le novità del settore.

Chi si approccia per la prima volta al potenziamento di questo canale di vendita dovrebbe studiare con cura la concorrenza, specie quella che ottiene migliori risultati.