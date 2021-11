Con TPP Tech Data accelera la crescita dei partner AWS

Tech Data – A TD SYNNEX Company, ha lanciato un nuovo programma TPP (Trusted Partner Program) per consentire ai suoi rivenditori AWS che hanno dimostrato il maggiore impegno di accelerare i loro progressi lungo il percorso AWS prescelto. I rivenditori che aderiscono al programma saranno riconosciuti con lo status ufficiale di “Tech Data AWS Trusted Partner” e avranno accesso a risorse aggiuntive, competenze e pianificazione della crescita aziendale su misura.

Il programma è rivolto ai partner che hanno già intrapreso l’impegno strategico per investire e far crescere il loro business AWS. I partner invitati saranno coinvolti in un processo di valutazione studiato da Tech Data per definire l’attuale maturità aziendale verso le soluzioni Cloud. Questa metodologia fornisce informazioni sulle capacità presenti in azienda e aiuta a definire futuri obiettivi di crescita in ambito AWS. Il team di Tech Data dedicato alle soluzioni AWS utilizzerà le informazioni raccolte durante questa valutazione per elaborare un percorso di crescita personalizzato alle esigenze di ogni azienda partner partecipante.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Alberto Valivano, BU Manager Next Generations Technologies presso Tech Data: «Il programma Trusted Partner Program sfrutta l’esperienza maturata nel cloud e le capacità di go-to-market di Tech Data attraverso una metodologia strutturata che offre ai Partner un percorso ben definito per sviluppare rapidamente le pratiche AWS. I nostri partner potranno pertanto distinguersi sul mercato grazie alla Partnership con Tech Data, Partner riconosciuto da AWS. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri partner in questo programma di trasformazione e di aiutarli a sfruttare appieno il valore delle loro offerte di soluzioni AWS».

I partecipanti al programma TPP di Tech Data possono accedere a benefici aggiuntivi oltre a quelli già conferiti dal programma partner di AWS, potenziati dagli esperti AWS e dai team dedicati al cloud marketing di Tech Data. Questi incentivi incrementali sono accessibili man mano che i partner progrediscono nel loro percorso di AWS Trusted Partner e includono un pacchetto di eventi per i clienti, supporto avanzato per la pianificazione aziendale ed enablement del successo dei clienti.