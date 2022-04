Control-room: LG si allea con Densitron

LG Business Solutions, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni display di livello premium, e Densitron, specialista mondiale nell’innovativa tecnologia di visualizzazione e Interazione Uomo-Macchina (HMI), hanno annunciato la nascita di una nuova partnership. L’integrazione della piattaforma Intelligent Display System (IDS) di Densitron con i display LG IP-connected, che sono già uno standard del settore, consentirà di ampliare le opzioni di installazione broadcast e alle aziende di migliorare e adattare le proprie offerte alle esigenze specifiche dei clienti di questo settore.

Le soluzioni display high-end di LG sono in grado di supportare diversi protocolli di comunicazione IP, caratteristica che le rende ideali per le installazioni professionali basate sulla piattaforma IDS di Densitron. Data la vasta gamma di sale di controllo e di media center che utilizzano soluzioni display di LG, dare vita ad una collaborazione ufficiale è stata una conseguenza logica.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Reuben Such, Global Business Director di Densitron IDS: «Discutendo con LG, è parso chiaro fin da subito che l’obiettivo a breve termine dell’azienda fosse quello di affermarsi ulteriormente nel settore broadcast. Quindi, per gli ambienti di tipo multimediale, abbiamo esaminato in che modo gli schermi potessero essere controllati e come offrire una soluzione di controllo affidabile e basata sull’interfaccia utente attraverso i loro system integrator e partner di canale. Questo è esattamente ciò che noi siamo in grado di fornire grazie all’IDS».

Sebbene in un primo momento l’attenzione sarà unicamente su applicazioni più semplici destinate alle control-room, Such prevede che il potenziale della piattaforma IDS potrà essere implementato anche in altri prodotti LG adatti agli studi televisivi. Come ribadito dal manager: «LG dispone di un’ampia gamma di prodotti di digital signage, che vengono già utilizzati negli studi televisivi, e di una vasta gamma di display che comprende molti modelli e dimensioni diverse. Tuttavia per ora ci concentreremo sulla promozione dell’integrazione della piattaforma IDS con gli schermi IP di LG».

A tal proposito, le due aziende hanno intenzione di valorizzare la propria partnership attraverso una serie di eventi open-day LG eco-partner che avranno luogo quest’anno. Come consluso da Joao Moreira, Enterprise Business Development Manager di LG Business Solutions Europe: «Non vediamo l’ora di accogliere i system integrator, i consulenti e gli utenti finali nel nostro showroom, dove presenteremo un set-up completo di IDS e display LG che ci consentirà di illustrare nel dettaglio la collaborazione tra LG e Densitron».