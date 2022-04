D-Link e eSports: cosa li collega e perché?

Cosa collega il mondo degli e-sport a D-Link, azienda leader nel settore dell’informatica? Nell’universo degli affari spesso le partnership e le sinergie producono risultati inaspettati e da qualche tempo D-Link, azienda nota per la propensione all’innovazione, sta instaurando collaborazioni con società italiane impegnate nel mondo avanguardistico degli e-sport.

L’azienda è stata fondata nel 1986 a Taipei, Taiwan, e ha mosso i primi passi con la produzione di adattatori di rete. Nel corso di 36 anni è riuscita a diventare leader mondiale tra le piccole medie imprese. Oggi conta 127 uffici in 64 paesi del mondo, offre prodotti wireless, soluzioni per la Digital Home, connettività domestica, sicurezza, e per prima ha lanciato prodotti Green Ethernet. In Italia è presente con diverse collaborazioni con i grandi fornitori di servizi per la connettività e si distingue anche per la promozione di campagne sulla connettività responsabile.

D-Link entra nel mondo del Virtual betting calcio

Sempre volta all’innovazione D-Link è presente anche nel mondo delle scommesse virtuali calcio grazie alla partnership con Udinese eSports, di Udinese Calcio. Per il secondo anno consecutivo investe in un mondo tutto virtuale di e-sports, partecipando come main sponsor alle gare della eSerieATIM.

La collaborazione con il team Udinese è cominciata già la scorsa stagione e continua per tutto il 2022. A rinsaldare la partnership gli ottimi successi ottenuti in termini di feedback dal mercato. Questo comprende un nuovo pubblico, fatto di giocatori e amanti delle scommesse calcio virtuale. Un modo per comunicare la mission di un’azienda giovane e dinamica, costantemente volta all’innovazione, a un pubblico altrettanto young. Non sorprende infatti che siano i giocatori più giovani ad appassionarsi maggiormente al fenomeno degli eSports e delle partite virtuali. A unire il team Udinese e quello di D-link vi è anche una comunanza di valori aziendali. Entrambe le società mirano a diffondere tra i gamer comportamenti online positivi e responsabili. Il che va a rinforzare la campagna “Connettiti responsabilmente”, promossa già da diversi anni dall’azienda taiwanese. L’idea è quella di invitare a staccare i propri occhi dallo schermo, coltivare vere relazioni nel mondo reale con amici e parenti, e prestare più attenzione a ciò che si scrive quando ci si connette.

Calcio virtuale e non solo

Ormai gli sport virtuali si stanno facendo largo tra il pubblico di appassionati e scommettitori anche in Italia. Partite virtuali, scommesse sui siti legali riscuotono un successo crescente. Nel corso dell’ultima edizione della eSerieA Tim Fifa 2021, l’Udinese si è classificata in quarta posizione, dietro il Cagliari eSports, terzo classificato, mentre al secondo posto si è piazzato il Genoa eSports. Lo scudetto di calcio virtuale è andato al Benevento eSport UT7.

Non solo calcio virtuale per gli appassionati di eSports e di scommesse, gli eSport infatti spaziano molto. Questo mondo ad alto tasso tecnologico è in continua evoluzione e la platea di appassionati diventa sempre più vasta. Ad avvicinarsi naturalmente sono soprattutto le generazioni più giovani, che sono anche formate da giocatori in prima persona.

Ma un grosso cambiamento si è avuto anche a causa della pandemia e del lockdown che nel 2020 ha imposto lo stop a tutti gli eventi sportivi. Infatti in quei mesi le uniche scommesse aperte e le sole competizioni che continuavano a disputarsi erano quelle sugli eSports, che così hanno raggiunto anche un pubblico diverso. Gli stessi siti di scommesse online in mancanza di eventi reali, hanno cominciato a investire e dare più spazio alle scommesse virtuali calcio e di altre competizioni tutte digitali.

In cima alle classifiche di popolarità vi sono tornei che si giocano con titoli come Fortnite, Dota2 che ormai raggiungono appassionati in tutto il mondo e si svolgono tra i migliori gamers a livello internazionale. I grandi eventi vengono giocati, come le vere partite, all’interno di palazzetti allestiti appositamente, con un pubblico di appassionati che arrivano da ogni luogo per assistere alle gare virtuali. I giocatori che si misurano nelle gare sono ormai idoli con fan che li seguono su tutti i canali social.

Insomma un sito di gioco che non punta sugli eSports è destinato a perdersi una bella fetta di appassionati e di scommettitori. Ma a guardare bene tra i siti di betting legali in Italia, tutti i

migliori operatori non si sono lasciati sfuggire questo trend destinato a diventare sempre più popolare.