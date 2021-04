A3Cube ha introdotto DB-Turbo, una nuova generazione di server, dal design e dall’architettura unica, per garantire livelli di prestazioni senza paragoni.

DB-Turbo è la soluzione innovativa per ottenere il massimo delle performance dalle applicazioni per l’analisi dei dati massivi. Specificatamente progettato per potenziare le operazioni di High Performance Data (HPD), Machine Learning (ML) e Predictive Analysis (PA), rappresenta una vera e propria rivoluzione nell’analisi dei dati in tempo reale e nella capacità di offrire tempi di risposta eccezionalmente brevi.

Grazie alle sue caratteristiche uniche, DB-Turbo permette inoltre di realizzare innovativi sistemi e-Commerce, implementando nuove soluzioni tecnologiche in tempi immediati, rispondendo così all’esigenza di tempestività, requisito prezioso nel contesto attuale, come l’esperienza dell’emergenza Covid-19 insegna.

Con DB-Turbo, A3Cube offre vantaggi misurabili

La sfida che A3 Cube si pone è quella di ridefinire il concetto di “velocità di accesso al dato”, offrendo ai propri clienti un indiscusso vantaggio misurabile, grazie ad una tecnologia che si differenzia nettamente da quanto attualmente disponibile sul mercato.

Oggi, il nuovo scenario dei Big Data ha drasticamente incrementato la necessità di prestazioni e di risorse: le informazioni possono generare un enorme valore, se gestite nei tempi e nei modi corretti.

A3 Cube ha compreso il ruolo chiave dei dati e ha riprogettato da zero l’accesso ai dati distribuiti, proponendo un nuovo approccio architettonico finalizzato al raggiungimento della massima efficienza del sistema.

DB-Turbo è una famiglia di “Personal Super computer” pensati per fornire una soluzione estremamente performante, ma al tempo stesso accessibile anche alle Piccole Medie Imprese che cercano un livello elevato di funzionalità, senza rinunciare alla semplicità di utilizzo.

Progettato per semplificare

L’architettura di DB-Turbo garantisce la piena conformità con qualsiasi applicazione e database esistenti, fornendo una piattaforma unica di gestione, senza la necessità di alcuna modifica del codice a livello di applicazione. L’installazione è immediata: non è richiesta la riprogettazione dell’intero sistema, permettendo un notevole risparmio di tempo e di risorse e ottimizzando l’investimento.

L’interfaccia grafica è estremamente intuitiva e permette di configurare in pochi minuti un sistema completo, attraverso un’unica piattaforma di gestione che consente di configurare ogni singolo aspetto dell’accesso ai dischi, inclusi la replica dei dati, la configurazione del volume e l’uso della cache.

Estrema flessibilità e scalabilità

DB-Turbo è la migliore soluzione in termini di scalabilità: dal singolo nodo fino all’implementazione di sistemi scale-out, come un cluster scalabile di 1000 nodi.

DB-Turbo offre una straordinaria flessibilità di archiviazione e configurazione. La peculiarità della soluzione A3 Cube è quella di sfruttare la potenza dell’hardware attraverso l’ottimizzazione dell’architettura dei sistemi.

L’interconnessione tra i nodi sfrutta la topologia migliore per garantire la più bassa latenza possibile e il più rapido accesso al dato.

Varietà di soluzioni

La proposta DB-Turbo si declina in quattro diverse tipologie di soluzioni, progettate per rispondere a esigenze funzionali diverse:

–model LX, caratterizzato dall’uso di NVMe, per raggiungere livelli massimi di affidabilità e di prestazioni, oltre alla particolarità del sistema di raffreddamento Liquidcooling

–model SX, che si differenzia per l’uso di full SSD

–model MX, la versione “Mobile” pensata ad hoc per le applicazioni di IoT e Edge Computing

–l’edizione Zetta-Data, una moderna architettura di tipo «scalabile» con elevatissima capacità di memoria data dall’integrazione delle CPU e dalla gestione intelligente dello storage.