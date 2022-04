Desert iNET cavalca le onde millimetriche da 60 GHz

Desert iNET, fornitore di servizi a banda larga a Scottsdale, in Arizona, si sta espandendo rapidamente, offrendo ai propri clienti un servizio pienamente soddisfacente sotto ogni punto di vista, grazie alla tecnologia fixed wireless broadband a onde millimetriche da 60 GHz di Cambium Networks.

Quest’ultima consente ai service provider di fornire un accesso multi-gigabit con tempi di installazione nettamente più brevi, evitando gli scavi necessari per l’implementazione della fibra.

Velocità da 918 Mbps per 930 Mbps simmetrici

La piattaforma cnWave di Cambium Networks sfrutta lo spettro da 60 GHz e lo standard 802.11ay, eliminando i tempi di attesa per l’ultimo miglio in fibra, ad una frazione del costo. Il sistema utilizza la tecnologia di meshing Terragraph, “beam steering”, radio software defined e la gestione cloud centralizzata. Si diceva che FTTH è l’unico modo per ottenere la banda larga gigabit a casa: Desert iNet sta dimostrando che non è così. La soluzione wireless di Cambium Networks semplifica la pianificazione, l’implementazione e la gestione della rete.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jeff Hardesty, vicepresidente e co-fondatore di Desert iNET: «È veloce quanto la fibra. Con cnWave a 60 GHz possiamo offrire velocità di download Gigabit e uplink di 100 Mbps o superiori per lo streaming di videoconferenze e applicazioni aziendali oltre a giochi, Netflix e altri servizi di intrattenimento».

iNET, utilizzando la tecnologia di meshing, è in grado di sfruttare alcune residenze selezionate come siti host per i nodi di distribuzione cnWave (DN) V5000 e quindi collegare i nodi client (CN) cnWave V3000 o V1000 cnWave in altre posizioni. I punti di inoltro (relay point) sono rinforzati e la rete fornisce ridondanza in modo che gli abbonati possano disporre della massima continuità del servizio anche in caso di guasto di un punto di inoltro.

Per Atul Bhatnagar, presidente e CEO di Cambium Networks: «I fornitori di servizi broadband stanno implementando rapidamente connettività a velocità Gigabit. Ma le onde millimetriche sono solo l’emozionante punta dell’iceberg. I service provider dipendono anche dall’infrastruttura sottostante: le soluzioni wireless di Cambium Networks, che includono strumenti di pianificazione, gestione, commutazione, punti di accesso Wi-Fi 6 e opzioni di supporto, offrono la solida base per il successo del loro business».