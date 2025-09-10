Durst Group annuncia la nuova partnership con CERM

Durst Group, specialista mondiale nel settore delle tecnologie di stampa e produzione digitale, e CERM, specialista in sistemi informativi gestionali (MIS) per l’industria delle etichette e del packaging, annunciano una nuova partnership che porta maggiore efficienza e trasparenza nella produzione di etichette. Grazie al nuovo connettore che mette in comunicazione Durst Analytics e CERM MIS, i dati di produzione delle stampanti per etichette Durst Tau possono ora essere trasferiti direttamente e senza interruzioni nel software CERM MIS. Si crea così un collegamento completamente integrato tra i sistemi di stampa e il gestionale aziendale.

«La richiesta di una piena integrazione dei dati di produzione e di business è forte da anni nel nostro settore», afferma Serge Clauss, Product Manager Software & Solutions di Durst Group. «Con il collegamento tra Durst Analytics e CERM offriamo ai nostri clienti una soluzione che garantisce massima trasparenza e controllo».

CERM sottolinea a sua volta l’importanza di questa collaborazione: «Il nostro obiettivo è fornire agli stampatori di etichette e packaging un ecosistema pienamente integrato, in cui tutti i dati di produzione e gestionali siano connessi. Grazie al collegamento con Durst Analytics, i nostri clienti possono per la prima far dialogare in tempo reale le loro stampanti Durst Tau con il nostro MIS – un passo essenziale per aumentare la produttività e prendere decisioni basate sui dati», dichiara Steffen Haaga, Director of Global Business Development presso CERM.

Questa partnership rappresenta un forte segnale della capacità innovativa di entrambe le aziende e testimonia l’impegno comune a offrire ai clienti soluzioni orientate al futuro, capaci di generare valore sostenibile e rafforzare la competitività dell’industria delle etichette.

La presentazione ufficiale dell’integrazione avverrà in occasione della partecipazione a LabelExpo 2025. I visitatori sono invitati a scoprire di più sulla nuova soluzione e a viverne i vantaggi di persona presso lo stand Durst Group 3E79 e lo stand CERM 3G43.