Dynatrace amplia le integrazioni AWS e ottiene la specializzazione AWS Agentic AI

Dynatrace ha annunciato l’ampliamento delle integrazioni con le tecnologie AWS avanzate e nuovi traguardi con AWS che offrono ai clienti di tutto il mondo osservabilità, automazione e sicurezza migliorate basate sull’intelligenza artificiale. Questi progressi aiutano le aziende che gestiscono carichi di lavoro su AWS a ridurre il tempo medio di risoluzione, prevenire le interruzioni attraverso la risoluzione automatica e rafforzare la sicurezza nei loro ambienti cloud. Inoltre, Dynatrace è orgogliosa di annunciare il riconoscimento come AWS Public Sector Technology Partner dell’anno in America Latina.

Dynatrace premiata agli AWS Partner of the Year Awards

Ogni anno, AWS premia i membri dell’AWS Partner Network di tutto il mondo che svolgono un ruolo chiave nell’aiutare i clienti a promuovere l’innovazione e a sviluppare soluzioni su AWS. Dopo il riconoscimento del 2024 come EMEA Technology Partner dell’anno, Dynatrace è orgogliosa di essere stata nominata LATAM Public Sector Technology Partner dell’anno, a riconoscimento delle sue soluzioni e della sua esperienza a supporto di enti governativi, istituti di istruzione e organizzazioni non profit in tutta la regione. I vincitori dei premi sono stati premiati durante il Partner Awards Gala presso AWS re:Invent 2025.

Dynatrace ottiene la specializzazione AWS Agentic AI

Il programma di specializzazione AWS aiuta i clienti AWS a identificare partner con una profonda competenza in soluzioni specializzate e Dynatrace ha ottenuto la specializzazione AWS Agentic AI, una nuova categoria lanciata nell’ambito dell’AWS AI Competency. Per ottenere questo riconoscimento, Dynatrace ha dimostrato competenza tecnica e successo con i clienti nel monitoraggio e nella governance dei sistemi di intelligenza artificiale agentica in produzione. Con Dynatrace, le aziende possono ottimizzare le prestazioni dell’intelligenza artificiale agentica, mantenere una governance solida e guidare l’innovazione con sicurezza.

“La nostra collaborazione con AWS continua a promuovere l’innovazione e a fornire risultati significativi per i nostri clienti”, ha affermato Jay Snyder, SVP, Global Partner and Alliances di Dynatrace. “Il conseguimento della specializzazione AWS Agentic AI e il riconoscimento come Partner dell’Anno sottolineano il nostro impegno comune nel supportare le organizzazioni nell’era dell’intelligenza artificiale. Insieme, Dynatrace e AWS aiutano i clienti a trasformare la complessità del cloud in un vantaggio strategico e a far progredire il loro business”.

Integrazioni Dynatrace + AWS Service ampliate

Dynatrace aiuta le organizzazioni a gestire e innovare nel cloud offrendo soluzioni integrate che semplificano la complessità e migliorano i risultati aziendali. La collaborazione tra Dynatrace e AWS continua a evolversi, consentendo ai clienti di accelerare l’innovazione, automatizzare le operazioni e rafforzare la sicurezza nell’intero ecosistema cloud con integrazioni ampliate e nuove, tra cui:

Soluzione Dynatrace Cloud Operations : consente la scoperta automatica di nuovi servizi AWS, telemetria nativa e acquisizione di metadati per un’osservabilità senza interruzioni e dashboard unificate con insight basati sull’intelligenza artificiale per prestazioni, controllo dei costi e modernizzazione. Grazie a queste fondamenta, i team ottengono visibilità in tempo reale e informazioni fruibili sull’intero ecosistema cloud.

Nuovo AWS DevOps Agent : Dynatrace si integra con AWS DevOps Agent per accelerare l’isolamento delle cause profonde con un contesto AWS specifico per dominio, riducendo il tempo medio di risoluzione. La piattaforma Dynatrace offre una risoluzione autonoma dei problemi, dal rilevamento del degrado delle prestazioni alla quantificazione dell’impatto aziendale, dall’indagine sulle cause profonde alla fornitura di istruzioni per la risoluzione. I clienti che utilizzano Dynatrace su AWS possono ottenere maggiore valore, innovazione più rapida e maggiore resilienza.

Nuovo agente autonomo Kiro : Dynatrace utilizza l’agente autonomo Kiro per accelerare la produttività degli sviluppatori. In quanto agente autonomo, l’agente autonomo Kiro sfrutta gli insight approfonditi della piattaforma di osservabilità di Dynatrace, insieme alla sua conoscenza delle basi di codice esistenti, delle architetture di sistema e dei processi interni. Questa integrazione fornisce un framework di agenti asincrono e collaborativo che gestisce attività che vanno dalla selezione dei bug all’implementazione delle funzionalità, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi su iniziative strategiche.

Nuove funzionalità di Kiro : con l’evoluzione dello sviluppo basato sull’intelligenza artificiale, Dynatrace offre a Kiro la possibilità di estendere l’osservabilità agli agenti di sviluppo. Questa funzionalità fornisce insight fruibili sulle prestazioni allo sviluppo basato sulle specifiche di Kiro, consentendo la specializzazione degli agenti di intelligenza artificiale all’interno dei flussi di lavoro degli sviluppatori, senza dover cambiare contesto.

Osservabilità con Amazon Bedrock AgentCore : per coloro che sfruttano i sistemi agentici, Dynatrace AI Observability per Amazon Bedrock AgentCore offre visibilità sui sistemi agentici e sulle loro interazioni tra i servizi AWS, consentendo a sviluppatori e aziende di monitorare, eseguire il debug, ottimizzare e verificare i flussi di lavoro agentici.

AWS Security Hub : Dynatrace si integra con AWS Security Hub per fornire osservabilità in tempo reale e informazioni basate sull’intelligenza artificiale per la sicurezza del cloud, accelerando il rilevamento delle minacce, riducendo il tempo medio di ripristino e migliorando la resilienza e la conformità.