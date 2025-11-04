EBV Elektronik completa il suo portfolio automotive con Marvell Automotive Ethernet di Infineon

EBV Elektronik, una società Avnet, ha annunciato il completamento dell’offerta di soluzioni automotive Infineon con il portafoglio Marvell. La nuova linea di prodotti giunge in seguito all’acquisizione da parte di Infineon Technologies AG dell’attività Marvell.

Il portafoglio Marvell Automotive Ethernet, comprendente transceiver PHY, switch e bridge, consentirà a EBV Elektronik di supportare i clienti con funzionalità di rete ad alte prestazioni essenziali per le moderne architetture dei veicoli. Queste soluzioni sono fondamentali per le comunicazioni ad alta larghezza di banda e bassa latenza richieste dai sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e da altre applicazioni a bordo dei veicoli.

“Siamo lieti di essere ora partner di Infineon nella creazione della domanda in questo settore cruciale della tecnologia automotive”, ha affermato Sergio Timpretti, VP Marketing di EBV Elektronik. “La stretta cooperazione tra EBV e Infineon è stata un pilastro della nostra partnership. L’ampliamento di questo portafoglio ci consente di proseguire insieme nella collaborazione e nello sviluppo del business, offrendo ai nostri clienti del settore automotive soluzioni innovative”.

Integrando questo portafoglio nella propria offerta, EBV Elektronik ribadisce l’impegno nel fornire ai clienti le soluzioni a semiconduttore più avanzate e complete disponibili sul mercato.