EikonTech annuncia una partnership con RECOD3

EikonTech, concessionaria di prodotti legati al mondo del Programmatic Buying ha stretto una partnership con RECOD3, che fornisce la RECOD3 Suite, la prima advertising creative suite progettata in cloud completamente code-less e responsive by design.

La collaborazione con RECOD3 permette a EikonTech di ampliare ancora di più il suo raggio d’azione su campagne con obiettivo di brand awareness. Infatti, oltre alle Skin e alle Video Skin, che sono i formati più utilizzati dai clienti di EikonTech, con medie di 1% di ctr, EikonTech sta potenziando l’offerta con cross-device Interstitial, video-in-banner e formati interattivi.

“Una delle novità più interessanti proposte da RECOD3 e accolte con entusiasmo dai nostri clienti è il formato Native-in-banner”, commenta Davide Tarabelloni, MD EMEA di EikonTech. “Questa soluzione, pensata per essere servita come un normale standard IAB, integra automaticamente al suo interno gli asset creativi, quali testi, immagini e/o video, mantenendo sempre il look&feel del sito in cui viene erogato”.

Recod3 si è dimostrato un partner di grande valore perché, oltre all’ampia scelta dei formati presenti nella Suite, tutti code-less e cross-device e che ci garantiscono grandi vantaggi in termini di tempi di implementazione e ottimizzazione, offre sempre pieno supporto a tutti i nostri clienti nella produzione degli asset creativi necessari.

Per dare alcuni esempi dell’offerta di RECOD3 possiamo citare i formati Smartskin, skin statiche, video o interattive che permettono di gestire la creatività, attraverso un unico tag, su tutti i nostri publisher partners, sia su desktop che mobile, adattandosi a tutti i tipi di dispositivi e supportando anche la rotazione dello schermo.

Le soluzioni Smartitial, invece, riguardano l’offerta di Interstitial cross-device, che permettono di utilizzare differenti asset creativi, quali immagini e video su tutti i dispositivi e nei diversi movimenti di rotazione. Con il crossdevice interstitial EikonTech e RECOD3 hanno raggiunto mediamente risultati superiori al 3% di CTR.