Energy & Utilities, indispensabile innovare per 9 aziende su 10

Dipendenza da infrastrutture da ammodernare — Nonostante l’interesse per l’innovazione, per il 59% degli intervistati del settore E&U le infrastrutture sono giudicate obsolete o non adeguatamente avanzate per sostenere processi di digitalizzazione e modernizzazione.

Investimenti strategici su componentistica e digitalizzazione — Il report di RS Italia segnala che, nel settore E&U, i maggiori investimenti sono diretti a “cavi e apparecchiature elettriche”, in cui le aziende hanno per lo più investito (86%), a supporto di reti, impianti e distribuzione per favorire la modernizzazione, l’integrazione di energie rinnovabili e la digitalizzazione dei sistemi.

Innovazione come cultura diffusa — Il 95% delle aziende del settore energetico e dei servizi vede l’innovazione non solo come un progetto tecnico, ma come parte integrante della cultura aziendale: apertura alla sperimentazione, collaborazione con partner e accettazione di rischi calcolati.

Sfide significative: infrastrutture, resistenza al cambiamento, contesto economico — Tra gli ostacoli citati più frequentemente: lo stato non aggiornato delle infrastrutture, la complessità di integrare nuove tecnologie con operazioni in corso e un contesto economico instabile o soggetto a pressioni competitive e normative.

Gli investimenti in componenti elettrici, infrastrutture e digitalizzazione (cablaggi, connessioni, strumenti di misura) non sono opzionali, ma necessari per integrare impianti tradizionali con logiche moderne: smart grid, automazione, manutenzione efficiente.

Le imprese che sapranno gestire l’innovazione come cultura aziendale stabile , non progetto episodico, avranno un vantaggio competitivo. Questo richiede non solo investimenti, ma anche leadership, cambiamento organizzativo e apertura a nuovi modelli operativi .

A livello di supply chain, infrastrutture e fornitori: si profila un’opportunità per fornitori qualificati e certificati di componentistica, automazione, sistemi di misura — in un mercato che richiede qualità, scalabilità e capacità di supportare la trasformazione tecnologica.

Il report di RS Italia mostra che il settore Energy & Utilities italiano è a un punto di svolta: da un lato, cresce sensibilmente la consapevolezza che innovazione e modernizzazione non siano più un’opzione ma una necessità. Dall’altro, la presenza di alcuni ostacoli — infrastrutturali, culturali, economici — rende il percorso impegnativo.

«In un ecosistema industriale sempre più dinamico e fragile, l’innovazione non è più una scelta ma un imperativo strategico. Abbiamo voluto capire come i settori più critici, tra cui spicca sicuramente Energy / Utilities, si stiano preparando ad affrontare il futuro e quali siano i fattori che permetteranno loro di restare competitivi e resilienti», commenta Mike Bray, VP Innovation di RS.

Il settore energetico italiano si dimostra comunque reattivo e pronto a guidare la transizione grazie a una cultura dell’innovazione ormai ben radicata. Le imprese del comparto stanno tracciando una vera e propria roadmap verso un’energia più sostenibile e sicura, attraverso investimenti strategici e un approccio orientato al futuro.

Le aziende che sapranno tradurre l’innovazione in strategia concreta — investendo su infrastrutture, componentistica, digitalizzazione e cultura interna — saranno quelle meglio posizionate per affrontare la transizione energetica, l’evoluzione normativa e le sfide competitive del mercato.