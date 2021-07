Permettere alle aziende di dotarsi in tutta semplicità di un ecosistema digitale per competere sul mercato e dare una nuova opportunità alla propria impresa: con questo obiettivo il gruppo torinese Ennova specializzato nel campo della Digital Transformation, presenta “Ennova Solution Partner”, il canale di vendita innovativo a disposizione delle PMI, una rete di professionisti distribuiti capillarmente su tutto il territorio Nazionale e una gamma completa di servizi.

Queste soluzioni si aggiungono alle tante già messe in campo da Ennova nel corso degli anni, per accompagnare le aziende italiane nella predisposizione di strumenti digitali che rendano più efficienti i loro sistemi produttivi, soprattutto in un momento come quello attuale in cui è necessario poter dialogare efficacemente con i collaboratori e clienti anche a distanza.

“Ennova Solution Partner nasce dal desiderio di rendere il digitale a misura d’impresa e fornire alle PMI, attraverso la scelta di offerte a canone, le competenze specialistiche e i servizi che in precedenza erano disponibili solo per le grandi aziende come il servizio di Assistenza Digitale da remoto”, spiega Dario Noventa, responsabile del canale Ennova Solution Partner.

In collaborazione con Cisco Meraki, Ennova Solution Partner intende assicurare alle PMI efficienza, velocità e sicurezza attraverso soluzioni personalizzate in tre ambiti specifici: sicurezza, networking e comunicazione.

Per quanto riguarda la sicurezza, le soluzioni sviluppate da Ennova sono pensate per offrire in primis monitoraggio e protezione della rete dati aziendale, grazie a strumenti all’avanguardia come firewall in cloud o “assistenti digitali” che controllano costantemente la rete e prevedono gli attacchi informatici. Ennova Solution Partner mette infatti a disposizione Skillo Sentinel, una soluzione brevettata dall’azienda, che monitora la rete e i dispositivi connessi e garantisce la continuità operativa e di connessione della rete, rileva l’assenza di connettività dei dispositivi connessi alla rete e, in caso di anomalie della connettività, apre proattivamente un ticket di assistenza verso l’operatore telefonico per risolvere il problema.

Lato comunicazione, in un momento in cui il lavoro in smart working è parte della nuova normalità aziendale, Ennova Solution Partner assicura soluzioni per comunicare e collaborare anche da remoto. Tra queste Easy Skillo Collaboration, pensata per videoconferenze semplici e affidabili che consentono di continuare a svolgere il lavoro di tutto il team, ovunque si trovi, grazie a Cisco Webex, un’unica app per creare, condividere e lavorare con il team e i clienti, ma anche fare videochiamate, meeting e riunioni di qualità. Sempre in totale sicurezza.

Dal punto di vista del networking, per rispondere alle esigenze delle aziende che intendono analizzare le prestazioni e gestire al meglio il proprio team, Ennova Solution Partner prevede l’installazione di una rete Wi-Fi stabile e performante attraverso ripetitori dedicati Cisco Meraki. Infine, per organizzare i flussi e monitorare gli accessi in ottica di sicurezza anti-contagio, la soluzione può prevedere anche telecamere in grado di rilevare le presenze in negozio o in ufficio.

“Avere a disposizione strumenti all’avanguardia come questi permette alle piccole e medie impresa di innovarsi in modo rapido e sicuro, guidati da professionisti, per crescere e avere successo nel proprio settore”, conclude Dario Noventa, responsabile del canale Ennova Solution Partner. “Dal retail all’istruzione, dove fornire un servizio Wi-Fi affidabile a centinaia di persone in ambienti ampi e strutturati è fondamentale, dai professionisti che hanno necessità di eliminare tempi di inattività e mantenere i servizi critici disponibili, fino ad arrivare al settore dell’ospitalità, dove ad esempio dotarsi di soluzioni innovative permette di gestire multi-sede da una postazione remota e avere un WiFi performante migliora l’esperienza degli ospiti”.

Ennova Solution Partner offre quindi alle PMI soluzioni personalizzabili in base alle proprie esigenze aziendali, per usufruire da subito di tutte le soluzioni e le competenze maturate nel corso degli anni dal gruppo Ennova, senza dover affrontare significativi investimenti in un momento delicato come quello attuale.