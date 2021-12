EOLO assume 28 nuove figure da inserire a livello nazionale

EOLO, Società Benefit leader in Italia nella fornitura di connettività tramite tecnologia FWA – fixed wireless access, continua la sua crescita sul territorio, attraverso la ricerca di 28 figure da inserire nel proprio organico a livello nazionale.

In particolare, le esperienze richieste sono diverse e interessano principalmente, oltre all’headquarter di Busto Arsizio, le regioni dell’Abruzzo, del Trentino e della Toscana.

Le expertise richieste sono varie, comprendendo sia ruoli più tradizionali, che competenze più innovative, come, ad esempio, la figura del Network Implementation Specialist, il cui compito è assicurare l’esecuzione delle attività di implementazione e manutenzione nel proprio territorio, garantendo la qualità definita, nel rispetto di tempi e costi assegnati, o il NOC Specialist, che opererà con tutte le tecnologie utilizzate (radio e ottica), avendo la responsabilità di monitorare e garantire il corretto funzionamento di tutti gli apparati installati.

L’attività di recruiting dell’azienda, però, non si ferma a queste figure, ampliando la propria selezione alle seguenti posizioni:

– Customer Retention: 3 posizioni nella sede di Busto Arsizio

– Netwrok Implemention Specialist in Abruzzo e Trentino: 1 posizione per l’Abruzzo e 1 per il Trentino

– Addetto Sales Support: 1 posizioni nella sede di Busto Arsizio

– Demand IT: 1 posizione nella sede di Busto Arsizio

– Data Management Specialist: 1 posizione nella sede di Busto Arsizio

– Responsabile Network Planning: 1 posizione nella sede di Busto Arsizio

– Project Manager: 2 posizioni nella sede di Busto Arsizio

– Noc Specialist: 2 posizioni nella sede di Busto Arsizio

– IT Operation Manager: 1 posizione nella sede di Busto Arsizio

– Customer Process Design: 1 posizione nella sede di Busto Arsizio

– Customer Base Marketing Expert: 1 posizione nella sede di Busto Arsizio

– Field trainer installatori Toscana: 1 posizione

– Help Desk Tecnico: 3 posizioni nella sede di Busto Arsizio

– Customer Service: 3 posizioni nella sede di Busto Arsizio

– Stage HR Payroll: 1 posizione nella sede di Busto Arsizio

– Talent Acquisition: 2 posizioni nella sede di Busto Arsizio

– Stage assistenza tecnica installatori: 1 posizione nella sede di Busto Arsizio

– Junior Bayer: 1 posizione nella sede di Busto Arsizio

Inoltre, a conferma della continua espansione dell’azienda su tutto il territorio italiano, in Puglia si sono recentemente concluse le selezioni che hanno portato alla formazione di un team composto da 7 persone che svolgono attività di Teleselling & Upselling, con riferimento in particolare alla provincia di Taranto. Attualmente, queste risorse svolgono la propria attività in modalità di smartworking totale, assistite quotidianamente dal supporto virtuale continuo delle team leader di EOLO.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Daniela Daverio, Chief Operating Officer di EOLO: «Per noi di EOLO, innovare vuole dire anche poter contare su una squadra competente e accomunata dalla voglia di fare bene, in maniera sempre nuova e attenta a rispondere alle necessità dei territori dove operiamo. È per questo che nei 6.800 comuni in cui EOLO è presente, garantiamo non solo un servizio all’avanguardia, ma vogliamo che questo sia supportato da figure specializzate che ci permettono di offrire ai nostri utenti un servizio ottimale. Siamo entusiasti di collaborare con i migliori professionisti del settore e di poter allargare ulteriormente la nostra famiglia, offrendo delle opportunità stimolanti di crescita».

Tutte le posizioni sono attualmente visibili sul sito https://www.eolo.it/home/eolojob.html oppure alla pagina Linkedin nella sezione “posizioni aperte”.