Epson è sponsor tecnico di Creative Hero

Epson ha annunciato che sarà anche quest’anno sponsor tecnico di Creative Hero, la gara di creatività dedicata ai giovani di scuole e istituti superiori ad indirizzo grafico e artistico, nella quale i diversi team si sfidano per creare progetti e soluzioni di comunicazione “vestendo” con le etichette i prodotti di alcune imprese briefer nel progetto.

Epson ha deciso di rinnovare la propria partecipazione al progetto che è giunto quest’anno alla settima edizione, riconoscendo l’importante obiettivo dell’inziativa che si propone di creare per gli studenti un’esperienza vera e coinvolgente nel settore della grafica creativa con una simulazione di una reale situazione lavorativa: un’esperienza dove anche le aziende sponsor offrono il loro contributo formativo.

Da sempre Epson mostra grande interesse nel supportare iniziative nell’ambito dell’imaging e della grafica, forte anche della sua competenza in questo settore. Negli anni la tecnologia di stampa Epson si è evoluta sempre più e oggi è alla base di soluzioni altamente performanti, capaci di soddisfare le esigenze di molteplici mercati. Anche l’aspetto formativo è molto importante per Epson che negli utimi anni ha sviluppato progetti specifici indirizzati a istituti superiori, tecnico-professionali, e universitari, per aiutare gli studenti ad appronfondire anche gli elementi tecnici di realizzazione dell’idea creativa.

A Creative Hero 2022 anche un bootcamp per le squadre migliori

Come sottolineato in una nota ufficiale da Matteo Dittadi, direttore dell’ISSM di Mestre: «Ogni anno la nostra sfida è offrire sempre qualcosa in più ai partecipanti non solo in termini di competizione, ma soprattutto per l’esperienza. Creative Hero non è una gara, non è un concorso, ma è appunto esperienza vera e coinvolgente nel settore della grafica creativa, del lavoro di squadra e come simulazione di una reale situazione di lavoro grazie al coinvolgimento di imprese che presentano vere e proprie aspettative che sono alla base del contest. Inoltre, anche in questa edizione vogliamo curare ancor più l’esperienza formativa mediante un bootcamp per le squadre migliori alla presenza di tutor specializzati e di sponsor tecnici di grande esperienza e qualità che offriranno delle vere e proprie occasioni di crescita e di formazione, grazie anche al sostegno di un partner d’eccezione che sveleremo presto».

Per Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia: «Anche quest’anno sosteniamo con particolare motivazione il progetto Creative Hero 2022 fornendo strumenti e competenze. In particolare, la nostra azienda mette a disposizione degli studenti la nostra competenza e la nostra tecnologia per la concreta realizzazione dei progetti creativi. È una sfida che permette ai ragazzi di imparare sul campo, ma anche di sperimentare in concreto quella che per molti di loro sarà il futuro professionale».

Una grande opportunità di crescita per gli studenti di tutta Italia

Nonostante le difficoltà organizzative dovute al periodo pandemico, negli ultimi anni Creative Hero si è trasformato da sfida creativa a opportunità di crescita, formazione e orientamento per centinaia di studenti provenienti da diverse parti d’Italia.

L’agenda Creative Hero 2022 prevede in questa fase un primo coinvolgimento delle scuole e la raccolta delle candidature per le imprese che saranno scelte come “committenti” e che lanceranno i brief a settembre. Le iscrizioni degli studenti saranno aperte successivamente, dall’inizio del nuovo anno scolastico e lo sviluppo dei progetti avrà luogo fra i mesi di ottobre e inizio novembre per chiudersi con la fase finale ed il bootcamp nel weekend dell’11 novembre.

Tutte le informazioni e i dettagli sono riportati nel sito www.creativehero.it, attraverso il quale scuole, studenti e imprese interessate a sostenere il progetto possono trovare tutte le indicazioni utili per partecipare. La finale del contest ed il bootcamp si svolgeranno a Mestre tra l’11 e il 13 novembre quando una giuria selezionerà fra le diverse squadre in lizza le migliori 9 e decreterà in seguito la squadra Creative Hero 2022.