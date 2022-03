È tempo della nuova Xiaomi 12 Series

Xiaomi ha annunciato a livello globale la nuova serie flagship Xiaomi 12, presentando tre dispositivi rivoluzionari: Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, e Xiaomi 12X.

Pensati per mettere a disposizione degli utenti ovunque nel mondo un vero studio di produzione video all’avanguardia, e per essere dispositivi perfetti per l’entertainment, gli smartphone della serie Xiaomi 12 presentano enormi miglioramenti dell’algoritmo dell’Intelligenza Artificiale di Xiaomi, potenza di elaborazione superiore e un’esperienza d’uso migliore sotto tutti i punti di vista.

Scatti cinematografici ovunque e in qualsiasi momento

Xiaomi 12 Series permette agli utenti di scattare immagini professionali, indipendentemente dal contesto, dalle condizioni di illuminazione più o meno difficili o dalla presenza di eventuali oggetti in movimento. Tutti e tre i device montano una tripla fotocamera professionale per scattare in modo versatile, grazie al potente grandangolo principale da 50 MP e a una capacità di registrazione in 8K sia su Xiaomi 12 Pro che su Xiaomi 12.

Xiaomi 12 Pro si distingue per il suo array triplo da 50MP all’avanguardia e per l’innovativo sensore principale ultra-large Sony IMX707. Questo sensore è in grado di catturare grandi quantità di luce e presenta capacità di imaging avanzate, una velocità più alta di messa a fuoco e una maggiore precisione nel colore. Xiaomi 12 e Xiaomi 12X montano invece una fotocamera ultra-grandangolare da 13MP, insieme a una fotocamera macro per riprendere le scene da diverse prospettive.

Oltre a un hardware di grande qualità, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 presentano anche un miglioramento dell’algoritmo proprietario di Intelligenza Artificiale di Xiaomi. Queste innovazioni rendono più facile che mai per gli utenti riprendere ogni momento della giornata nel modo che preferiscono, anche in condizioni di scarsa luminosità o con soggetti in movimento. Xiaomi ProFocus, infatti, identifica e traccia in modo intelligente gli oggetti, prevenendo immagini offuscate o fuori fuoco di soggetti in movimento. Questi miglioramenti includono anche la messa a fuoco automatica per occhi e viso. La modalità Ultra Night Video utilizza algoritmi proprietari di Xiaomi che consentono di girare video anche con pochissima luce, permettendo di ottenere comunque immagini nitide.

Come sulla precedente famiglia di smartphone flagship, i dispositivi della serie Xiaomi 12 hanno mantenuto la modalità One-click AI Cinema che offre tante e diverse opzioni per realizzare video-editing sensazionali con le modalità Parallel World, Freeze Frame Video, e Magic Zoom.

Prestazioni ed efficienza energetica senza precedenti

L’esperienza di un modello flagship richiede performance che ne siano all’altezza. Xiaomi 12 Series è alimentata dalla nuova piattaforma mobile SnapdragonM di Qualcomm. Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 hanno infatti un processore Snapdragon 8 Gen 1 – la piattaforma mobile più avanzata di Qualcomm. Costruito secondo il processo di produzione a 4 nm, questo processore potenzia anche le funzionalità di rendering grafico della GPU del 30% e l’efficienza energetica del 25% rispetto a quelli della precedente generazione. Xiaomi 12X possiede invece il processore di punta 5G – lo Snapdragon 870 – per un uso quotidiano ottimale. Questi tre dispositivi offrono un’eccezionale velocità di caricamento e di trasferimento dati grazie all’UFS 3.1, oltre alla RAM LPDDR5 che garantisce una velocità di memoria fino a 6,400Mbps.

Inoltre, la serie Xiaomi 12 possiede un sistema di raffreddamento rafforzato da un’ampia camera di vapore e diversi strati di grafite per offrire capacità di raffreddamento senza eguali.

Xiaomi 12 Series: entertainment a 360 gradi!

Xiaomi 12 Series non solo permette agli utenti di catturare qualsiasi momento desiderino, ma anche di riviverlo con dettagli sorprendenti, grazie a un’incredibile esperienza di entertainment.

Tutti e tre i dispositivi offrono visualizzazione vivida su un display AMOLED Dot Display, classificato A+ da DisplayMate, con supporto TrueColor. Per una maggiore tranquillità di utilizzo, il display possiede funzionalità antigraffio Gorilla Glass Victus di Corning e supporta Dolby Vision, la tecnologia di imaging leader di mercato capace di dare vita ai contenuti con colori vibranti e riportando i più piccoli dettagli. La serie Xiaomi 12 supporta inoltre la registrazione HDR 10+. In particolare, Xiaomi 12 Pro ha ricevuto la certificazione “Eye Care Display” dall’ente SGS, dimostrando così attenzione verso la salute a lungo termine degli occhi degli utenti, in particolare nel corso di sessioni di utilizzo molto lunghe.

Allo stesso tempo, Xiaomi 12 Pro ridefinisce l’idea di display flagship con una visualizzazione incredibilmente nitida e funzionalità di scrolling, swiping e sliding ottimali. Il display di 6,73 pollici a risoluzione WQHD+ e a basso consumo energetico utilizza AdaptiveSync Pro per adattare in modo intelligente il display LTPO dinamico tra 1Hz e 120 Hz a seconda del contenuto.

Xiaomi 12 e Xiaomi 12X offrono agli utenti il display Xiaomi con oltre 68 miliardi di colori su display full-HD+ di 6,28 pollici. Entrambi supportano la tecnologia AdaptiveSync 120Hz per un display sorprendente, vibrante, ad altissima definizione e senza sfarfallio, capace di cogliere ogni dettaglio.

Nessuna esperienza cinematografica è davvero completa senza un audio all’altezza della situazione. La serie 12 di Xiaomi 12 monta altoparlanti SOUND BY Harmon Kardon per un’esperienza audio immersiva alimentata da Dolby Atmos®, che regala un suono perfetto con ricchezza di dettagli, precisione e realismo in tutto l’ambiente circostante. Gli altoparlanti quadrupli di Xiaomi 12 Pro – composti da due tweeter e due woofer– rendono chiaro ogni dettaglio e coprono un’incredibile gamma di suoni.

Sia Xiaomi 12, sia Xiaomi 12X offrono un suono stereo bilanciato ideale per giochi e video immersivi.

Per ottimizzare ulteriormente l’esperienza utente, la serie Xiaomi 12 incorpora MIUI 13, lanciata in tutto il mondo a inizio anno. L’aggiornamento include uno storage più veloce, maggiore efficienza dei processi in background, elaborazione più smart e maggior durata della batteria. Nuove funzionalità nell’esperienza avanzata includono quelle proprietarie di Xiaomi come Liquid Storage, Atomized Memory, Focused Algorithms e Smart Balance.

Ricarica di nuova generazione

Per far sì che Xiaomi 12 Series sia in grado di offrire un’esperienza professionale di entertainment e video durante tutta la giornata, i dispositivi sono dotati di ricarica veloce e sicura di nuova generazione.

Xiaomi 12 Pro viene dato in dotazione con l’incredibilmente veloce caricatore Xiaomi HyperCharge a 120W. Con una batteria da 4,600mAh, ricaricabile in soli 18 minuti usando la modalità Boost, Xiaomi 12 Pro può vantare funzionalità di ricarica di nuova generazione che stanno al passo con le esigenze degli utenti.

Xiaomi 12 e Xiaomi 12X possiedono batterie da 4,500mAh in un corpo decisamente compatto. Entrambi i dispositivi supportano la ricarica turbo cablata a 67W per un’accensione rapida. Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 supportano anche la ricarica wireless da 50W e la ricarica inversa da 10W.

Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 sono anche dotati entrambi di Xiaomi AdaptiveCharge, un algoritmo di ricarica smart che impara e si adatta alle abitudini di ricarica e che in aggiunta prolunga il ciclo di vita della batteria.

Funzionalità premium in un design iconico

Questi “studi di registrazione portatili” stanno tranquillamente nel palmo di una mano grazie al design ergonomico e iconico di Xiaomi 12 Series. Batterie più sottili ad alta capacità e un bordo più sottile, danno più risalto al display. Lo schermo a 6,73 pollici di Xiaomi 12 Pro è racchiuso in una cornice centrale che presenta sofisticate curve 3D. I display a 6,28 pollici di Xiaomi 12 e Xiaomi 12X, invece, hanno una larghezza di soli 69.9mm e sono caratterizzati da morbide curve per una portabilità perfetta.

Xiaomi 12 Series: disponibilità sul mercato

Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 arriveranno sul mercato italiano a partire da domani, 16 marzo presso Xiaomi Store Italia, le principali catene di elettronica di consumo e presso i principali operatori telefonici, mentre Xiaomi 12 sarà disponibile presso Xiaomi Store Italia e le principali catene di distribuzione. A partire dal 24 marzo tutti i prodotti saranno disponibili anche su mi.com e Amazon. Tutti i dispositivi saranno disponibili in Italia in tre colorazioni: Black, Blue e Purple.

Xiaomi 12 Pro sarà disponibile in due versioni, 8GB+256GB, 12GB+256GB, rispettivamente al prezzo di 1099,9 euro e 1199,9 euro .

e . Xiaomi 12 sarà disponibile nella variante da 8GB+128GB e da 8GB+256GB al prezzo di 799,9 euro e 899,9 euro .

. Xiaomi 12X sarà invece acquistabile al prezzo di 699,9 euro nella variante unica da 8GB+256GB.

A proposito di offerte di lancio, chi acquisterà Xiaomi 12 Pro da 12GB+256GB entro il 30 aprile in qualsiasi punto vendita aderente all’iniziativa riceverà in bundle il nuovo Xiaomi Watch S1, coloro che sceglieranno invece Xiaomi 12 da 8GB+256GB lo acquisteranno in bundle con Xiaomi Watch S1 Active. Anche per Xiaomi 12X ci sarà una promo di lancio, valida esclusivamente su mi.com e Amazon, valida per 48 ore a partire dalle ore 13.00 del 24 marzo. L’offerta prevede l’acquisto del prodotto al prezzo early bird di 599,9 euro.