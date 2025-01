Epson Europe nominata leader nella sostenibilità

Epson Europe è leader della sostenibilità nel mercato europeo delle stampanti per ufficio: lo annuncia Keypoint Intelligence nel report 2024 di analisi del mercato sulla sostenibilità dei luoghi di lavoro in Europa occidentale (2024 Western European Workplace Sustainability Market Insight Report).

La valutazione di Keypoint Intelligence emerge dall’approfondita indagine condotta per analizzare il contributo dei principali produttori di apparecchiature originali (OEM) al percorso di sostenibilità del settore delle stampanti, che ha preso in esame la “vision” dell’azienda, i risultati recenti, le innovazioni di prodotto, le etichette ambientali e le iniziative di marketing e promozione. I risultati dicono che Epson Europe è leader e si differenzia grazie a obiettivi ambiziosi e innovazioni degne di nota.

L’impegno green di Epson Europe

Il report ha inoltre evidenziato i passi da gigante compiuti da Epson Europe nel percorso di sostenibilità, strettamente allineati alla Environmental Vision 2050. Non solo: ha riconosciuto che l’azienda si è impegnata nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio, puntando alla neutralità entro il 2050 e compiendo nel frattempo chiari passi concreti per diventare carbon negative. Ciò include la riduzione del 90% delle emissioni di CO 2 negli ambiti 1, 2 e 3 entro il 2050, con un obiettivo intermedio di riduzione del 50% negli ambiti 1 e 2 entro il 2030.

“Questo riconoscimento da parte di Keypoint Intelligence”, ha dichiarato Luca Cassani, Corporate Sustainability Manager di Epson Italia, “testimonia la nostra incessante ricerca di sostenibilità e innovazione. In Epson crediamo che il rispetto per l’ambiente sia un elemento fondamentale della nostra responsabilità aziendale e ci impegniamo costantemente per ridurre il nostro impatto con pratiche sempre più sostenibili e con tecnologie efficienti”.

Uno dei motivi principali per cui Epson Europe è stata identificata come leader della sostenibilità è il suo impegno verso le energie rinnovabili e il raggiungimento di un’economia circolare. Nel report di Keypoint Intelligence è stato sottolineato infatti che a partire da gennaio 2024, Epson ha deciso di passare al 100% di energia rinnovabile tutti i siti di sua proprietà in Europa, oltre a mostrare che questa iniziativa è in linea con il Green Deal dell’Unione Europea, che mira a rendere l’Europa il primo continente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. Non solo: le attività di Epson sono regolate da sistemi di gestione ambientale certificati ISO 14001, che garantiscono standard rigorosi e un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

Il documento afferma inoltre che gli sforzi di Epson Europe hanno ottenuto il riconoscimento esterno delle principali organizzazioni ambientali e di importanti indici di sostenibilità. Tra questi, una forte presenza nel Dow Jones Sustainability Index (DJSI) e punteggi elevati del Carbon Disclosure Project (CDP) per la trasparenza e le prestazioni ambientali.L’azienda è anche firmataria del Global Compact delle Nazioni Unite, un atto che sottolinea il suo impegno verso pratiche commerciali responsabili.

Dichiarazioni

“Secondo il nostro 2024 Western European Workplace Sustainability Market Insight Report”, ha commentato Peter Mayhew, principale analista di Keypoint Intelligence, £Keypoint Intelligence nomina Epson Europe come OEM leader della sostenibilità nel mercato delle stampanti per ufficio in Europa occidentale. La nostra analisi ha incluso tutti i principali produttori di stampanti e ha valutato un’ampia gamma di fattori quali la vision aziendale, i risultati recenti, le innovazioni di prodotto, le etichette ambientali, il marketing e le iniziative di advocacy: Epson Europe è l’azienda leader, che si differenzia per gli obiettivi ambiziosi e le notevoli innovazioni”.

“Il riconoscimento di Epson Europe”, ha concluso Luca Cassani, “come leader della sostenibilità da parte di Keypoint Intelligence rafforza la nostra posizione di pioniere della responsabilità ambientale. L’impegno incrollabile dell’azienda nel ridurre l’impronta ambientale con l’utilizzo di tecnologie innovative e l’adozione di energie rinnovabili e rigorose pratiche sostenibili esemplifica il meglio della gestione aziendale responsabile”.