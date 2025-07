Epson: obiettivo zero emissioni nette entro il 2050

Epson, specialista mondiale nella tecnologia, ha annunciato l’approvazione della Science Based Targets initiative (SBTi) per il suo obiettivo di azzeramento delle emissioni nette e degli obiettivi intermedi. L’approvazione allinea i piani dell’azienda con l’obiettivo di 1,5°C dell’Accordo di Parigi e rappresenta un passo significativo nel suo impegno verso la decarbonizzazione.

“Nel 2018 – ha dichiarato Inaho Takanori, Presidente di Epson Europa – siamo diventati una delle prime aziende tecnologiche a far approvare i nostri obiettivi climatici dall’SBTi, una mossa audace per l’epoca. Da allora, abbiamo aumentato la nostra ambizione, allineando gli obiettivi con il percorso di 1,5°C e raggiungendoli prima del previsto, in gran parte grazie alla nostra transizione verso il 100% di elettricità da fonti rinnovabili. Ora stiamo puntando ancora più in alto. I nostri nuovi obiettivi climatici hanno ricevuto l’approvazione ufficiale da parte dell’SBTi, confermando che la nostra strategia per ridurre le emissioni di gas serra è scientificamente fondata e allineata con il target definito dall’Accordo di Parigi.”

Entro il 2030, Epson intende ridurre del 55% le emissioni totali di gas serra (Scope 1, 2 e 3), con l’obiettivo a lungo termine di azzerare le emissioni nette entro il 2050. Questo impegno si estende all’intera catena del valore, rendendo necessario un ripensamento completo della progettazione dei prodotti e della collaborazione con i fornitori per ridurre al minimo l’impatto ambientale. La strategia a lungo termine dell’azienda giapponese, articolata nella “Environmental Vision 2050”, si concentra sulla riduzione dell’impronta ambientale dei suoi prodotti e delle sue attività.

Gli obiettivi aggiornati presentati all’SBTi riflettono la richiesta pubblica di riduzioni assolute delle emissioni di gas serra, garantendo così la coerenza con i più ampi obiettivi ambientali di Epson.

Obiettivi approvati (Tutte le riduzioni rispetto all’anno di riferimento 2017)

Obiettivi a breve termine:

– ridurre le emissioni totali Scope 1, 2 e 3 del 55% entro il 2030;

– ridurre le emissioni totali Scope 1 e 2 del 90% entro il 2030;

Obiettivi a lungo termine:

– ridurre le emissioni totali Scope 1, 2 e 3 del 90% entro il 2050;

– azzerare le emissioni nette entro il 2050.