Epson si prepara a Viscom 2022

A Milano, dal 13 al 15 ottobre prossimi, Viscom aprirà le porte ai professionisti e agli appassionati della comunicazione visiva: anche quest’anno Epson sarà presente presso lo stand 8G01-H06 con soluzioni allo stato dell’arte dedicate ai mercati del signage/fotografia, tessile e CAD.

Nello specifico, i modelli protagonisti saranno nove e comprenderanno: tre stampanti per il settore della cartellonistica (SureColor SC-S80600, SC-R5000 e SC-V7000), quattro soluzioni per il mercato del tessile e dell’oggettistica a sublimazione (SureColor SC-F100, SC-F500, SC-F3000 e la nuova SC-F6400) e due modelli dedicati alla produzione fotografica e CAD (SureLab SL-D1000 e SureColor SC-T7700D).

Signage: stampanti per ogni esigenza

SureColor SC-S80600 consente la massima personalizzazione per ogni tipo di applicazione, spaziando dalla pellicola trasparente al vinile e al canvas, fino alla carta fotografica. Grazie a due testine di stampa Epson PrecisionCore TFP di ultima generazione, offre una gamma cromatica più ampia con gli inchiostri Epson UltraChrome GS3 di nuova formulazione, capaci di riprodurre in modo accurato il 98,2% dei colori PANTONE su carta patinata. Gli inchiostri aggiuntivi comprendono i colori rosso e arancione brillanti, oltre al bianco e all’argento metallico che permettono di ottenere effetti particolari.

Per chi invece desidera produrre stampe UV di alta qualità, il modello SureColor SC-V7000 è l’ideale. Prima stampante piana UV LED di Epson, offre produttività elevata e costi complessivi di gestione inferiori senza compromettere i risultati. Inoltre, stampa direttamente su un’ampia gamma di substrati fino a 80 mm di spessore, tra cui acrilici, policarbonati, PVC, vetro, alluminio, metallo, poliestere, poliplat, stirene, legno e pietra con dimensioni fino a 2,5×1,25 metri.

SureColor SC-R5000 invece si contraddistingue per gli inchiostri in resina ecocompatibili e privi di odori (adatti, ad esempio, per la stampa di carta da parati) ed assicura assoluta uniformità cromatica da un margine all’altro e dal bordo superiore a quello inferiore grazie al monitoraggio preciso della temperatura, attraverso quattro sensori termici. Infine, l’efficiente processo di asciugatura e di polimerizzazione consente la laminazione e il fine lavoro in giornata, riducendo i tempi di consegna.

Dall’oggettistica al tessile

Per la stampa a sublimazione Epson espone diverse soluzioni, a partire dalle ultime nate di piccolo formato per la produzione di oggettistica e articoli promozionali: SureColor SC-F100, una A4 richiestissima per la compattezza e i costi contenuti e SureColor SC-F500 con rotolo da 24 pollici e alimentatore fogli A3 per consentire maggiore flessibilità di utilizzo e ampliare la dimensione degli oggetti realizzabili.

Per la stampa a sublimazione invece, la novità di quest’anno è SureColor SC-F6400: modello a sublimazione a 4 o 6 colori con quadricromia di base e una coppia di colori opzionale (2 fluo, 2 light o 2 spot) a seconda delle preferenze e dell’applicazione del cliente.

SureColor SC-F3000, infine, soddisfa le esigenze delle imprese medio-grandi che devono stampare immagini complesse su una varietà di capi in cotone chiaro e scuro con costi totali di gestione ridotti, elevata produttività e alta precisione. In fiera Epson ha intenzione di dare dimostrazione delle possibilità di personalizzazione che potrebbero interessare i brand owner nei loro negozi.

Le soluzioni per la produzione fotografica

SureLab SL-D1000 è la stampante che consente a fotonegozianti, laboratori fotografici e copisterie di espandere l’offerta dalla semplice produzione di foto di piccolo formato fino ad applicazioni ad alto valore aggiunto (libri fotografici personalizzati e calendari). Si caratterizza per l’alta produttività e per l’elevata velocità di stampa, oltre che per la presenza delle sacche di inchiostro RIPS, che forniscono il 25% di inchiostro in più e, oltre ai costi di esercizio, riducono di conseguenza sia il numero di interventi necessari per la loro sostituzione sia il volume di rifiuti.

Adatta per la produzione di poster e foto, ma anche per i lavori CAD, SureColor SC-T7700D è un modello a doppio rotolo che si adatta alla maggior parte degli ambienti grazie alle ridotte dimensioni e alla parte posteriore piatta che permette di posizionarla contro la parete. Inoltre, è facile da usare non solo perché tutto è accessibile dalla parte anteriore (pannello di controllo, cestello retrattile e materiali di consumo), ma anche perché la nuova funzione di caricamento automatico semplificato dei rotoli, abbinata con lo scambio automatico dei supporti, ne facilita la gestione. Infine, offre produttività elevata e funzionalità di sicurezza avanzate.