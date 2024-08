Eric Herzog di Infinidat tra i migliori Inclusive Channel Leader 2024 di CRN

Infinidat annuncia che Eric Herzog, Chief Marketing Officer (CMO) di Infinidat, è stato inserito nella rosa dei migliori Inclusive Channel Leader 2024 da CRN®, un marchio di The Channel Company. Giunto alla sua seconda edizione, questo elenco riconosce i vendor executive, i distributori e i solution provider che si sono distinti per il loro impatto positivo sul canale IT grazie a una leadership inclusiva.

Questo riconoscimento ricevuto da Eric Herzog, da parte di una delle principali testate di canale, per la propria leadership esemplare è solo l’ultimo di una lunga serie. Herzog, infatti, è stato nominato per ben due volte da CRN tra i migliori Channel Chief. Inoltre, in qualità di CMO, ha guidato una strategia di marketing volta a promuovere Infinidat tra i partner di canale, ottenendo una valutazione a 5 stelle per il proprio Partner Program, l’inserimento dell’azienda nella CRN Storage 100 e prestigiosi premi per l’innovazione e il valore aziendale. Negli anni, Herzog ha continuato ad accrescere la propria autorevolezza in qualità di leader, dimostrando un approccio inclusivo e incentrato sulla diversità che gli ha permesso di riconoscere i talenti, di sviluppare team diversificati, combinando una varietà di voci provenienti da contesti diversi, e di rafforzare le partnership per potenziare il canale.

“Il canale è ricco di diversità, quindi attingere ad esso e rispecchiarlo riunisce prospettive diverse e permette di risolvere sfide con idee nuove e creative che generano maggiore potenziale per i nostri partner di canale“, ha affermato Eric Herzog, CMO di Infinidat. “Essere inclusivi ci permette di ampliare ulteriormente il gruppo di persone con cui lavoriamo e di continuare a progredire nel campo dello storage enterprise. Sia internamente che con i nostri partner di canale, la diversità tra gli individui e i vari team contribuisce a generare nuovi flussi di energia e ci ha permesso di costruire il nostro canale. Essendo un’azienda dedita alla propria mission, ci siamo impegnati duramente per trasmettere ai nostri partner di canale, ai nostri clienti e ai nostri dipendenti un profondo senso di appartenenza a Infinidat”.

I professionisti inseriti nell’elenco dei migliori Inclusive Channel Leader 2024 di CRN hanno dimostrato la propria passione nel promuovere la diversità all’interno delle aziende di appartenenza, del canale e in tutto il settore tecnologico. Con questo riconoscimento a Eric Herzog, CRN mette in risalto i dirigenti sulla base del loro desiderio di promuovere l’inclusione e l’appartenenza.

“Siamo orgogliosi di riconoscere i leader di quest’anno per il loro impegno a favore dell’inclusività in tutto il canale. Grazie a una leadership trasparente, questi professionisti contribuiscono a creare ambienti di lavoro accoglienti nei quali i dipendenti possono dare il meglio di sé a supporto del successo della propria azienda“, ha dichiarato Jennifer Follett, VP U.S. Content and Executive Editor di CRN, The Channel Company. “Congratulazioni a tutti loro per la profonda dedizione nel promuovere una maggiore equità all’interno del canale. Speriamo di poter imparare molto dalla loro leadership inclusiva e attendiamo di vedere quali risultati riusciranno ad ottenere in futuro“.

L’elenco dei migliori Inclusive Channel Leader 2024 è disponibile sul numero di agosto di CRN Magazine: www.CRN.com/Inclusive-Leaders.