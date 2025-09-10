FlashStart è ora commercializzata da Computer Gross

Computer Gross, specialista italiano nella distribuzione a valore, da sempre attenta alle nuove tendenze e alle

crescenti esigenze dell’ecosistema dei Partner, ha annunciato di aver siglato un accordo di distribuzione con

FlashStart, attiva a livello globale nelle soluzioni di Cyber Security con focus sulla Protezione per Internet

mediante DNS Firewall.

Grazie all’utilizzo di algoritmi innovativi di intelligenza artificiale, le soluzioni FlashStart rilevano rapidamente le

minacce su Internet, con oltre 200 categorie di blacklist che consentono di impostare facilmente politiche di

protezione personalizzate. I rapporti sull’utilizzo di Internet sono tempestivi, completi e conformi alle normative

sulla privacy di ciascun Paese.

“L’accordo con Computer Gross rappresenta per FlashStart un’importante tappa strategica per ampliare la nostra presenza sul mercato italiano, facendo leva su un distributore a valore con una rete capillare e altamente qualificata. Insieme, intendiamo offrire soluzioni di cyber security DNS efficaci, semplici da integrare e ad alto impatto per l’intero ecosistema dei partner: Telco, ISP, MSP, SOC e System Integrators” dichiarano congiuntamente Francesco Collini, CEO di FlashStart, e Patrik Faja, Partner Technology Strategist di FlashStart.

“L’accordo con FlashStart ha come obiettivo quello di rafforzare la strategia di soluzioni a valore e conferma la

leadership di Computer Gross sui principali trend di mercato che sempre di più richiedono competenze e soluzioni specifiche. Questo accordo di distribuzione testimonia il nostro forte impegno nel ricercare sempre le migliori soluzioni da presentare all’ecosistema dei Partner e va ad inserirsi all’interno di un portfolio di soluzioni a valore di Vendor leader unico sul mercato” hanno confermato Barbara Ramaciotti e Paolo Barboni, Business Unit Managers Security, Computer Gross.