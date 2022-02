Ghazal Asif è Vice President of Global Partners and Alliances di Rubrik

Rubrik, la Zero Trust Data Security Company, ha nominato Ghazal Asif (nella foto) Vice President of Global Partners and Alliances. In questo ruolo, Asif ha la responsabilità della strategia del canale globale e dei partner Rubrik, per guidare la crescita continua e l’impegno con i partner attuali e futuri.

“Continuiamo a investire su un’estesa strategia per i partner e la leadership ed esperienza di canale di Ghazal contribuiranno a supportare la nostra crescita nella sicurezza dei dati”, ha dichiarato Brian McCarthy, Chief Revenue Officer di Rubrik. “Ghazal Asif ci aiuterà a far crescere il nostro programma di abilitazione dei partner e accelerare il go-to-market della nostra strategia di canale in tutto il mondo”.

Ghazal Asif è una leader riconosciuta del settore, premiata dirigente di canale e sostenitrice di programmi di diversity & inclusion. Entra a far parte di Rubrik proveniente da Google, dove è stata responsabile dei partner di canale in EMEA per Google Customer Solutions, guidando la strategia e l’esecuzione del go-to-market di canale per la regione. Prima di questo ruolo, ha ricoperto una serie di ruoli di leadership di canale, tra cui Senior Vice President of Worldwide Channels presso Cybereason, Vice President of Worldwide Channels, GSP & Cloud Providers presso AppDynamics, e Director of Global Channel Sales presso Cisco Meraki. Durante l’esperienza presso Meraki, AppDynamics e Cybereason, Ghazal Asif ha guidato percorsi di trasformazione che hanno portato a una crescita a tre cifre, a livello globale.