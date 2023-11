Glo.Bu.S. nuovo partner italiano di NFON

NFON Italia, filiale di NFON AG, provider europeo di soluzioni per la comunicazione aziendale in cloud, annuncia un accordo commerciale di tipo wholesale con Glo.Bu.S. che da oggi amplia la propria offerta di servizi aggiungendo al portafoglio soluzioni di UCaaS come Cloudya – incluse le integrazioni con Microsoft Teams e CRM -, Nhopitality (per il settore alberghiero) e Contact Center Hub. L’azienda italiana si rivolge a PMI ed enterprise – in particolare attive nei settori shipping internazionale, medicale, education, utility, corporate, retail, alberghiero, produzione metalmeccanica e di moda – con un’offerta trasversale che va dalla rivendita di infrastrutture software in ambito security e cloud, allo sviluppo di applicazioni B2B ad hoc, dall’erogazione di servizi di connettività, all’analisi e consulenza desktop management.

Paolo Fortuna, Managing Director NFON Italia (nella foto): «Glo.Bu.S. rappresenta per NFON un partner ideale, per le competenze consolidate nei settori di riferimento e per l’affinità di visione commerciale. Condividiamo l’attenzione e il metodo nel trasformare le esigenze di piccole e grandi realtà commerciali in soluzioni di ottimizzazione dei processi, che abbiano un impatto reale sul Total Cost of Ownership (TCO), attingendo alla tecnologia più all’avanguardia nel settore dei servizi per la comunicazione».

Un’offerta di servizi ancora più completa

Società specializzata dal 2004 nell’offerta di servizi IT e di comunicazione integrata, il nuovo partner opera attraverso due sedi, Pontassieve (FI) e Milano, con un organico di 30 professionisti. Rivolgendosi a molte realtà internazionali, per Glo.Bu.S. è particolarmente importante poter contare sull’altissima qualità nell’erogazione dell’assistenza che contraddistingue NFON e da oggi può soddisfare le richieste dei molti clienti retail, multi sede e spesso con siti all’estero, che richiedono flessibilità nell’attivazione e gestione di numerazioni.

Federico Bruni, CEO di Glo.Bu.S., commenta: «Oggi possiamo inoltre offrire quel livello di iperconvergenza che il mercato ci richiede, grazie a una nuova visione della telefonia, basata sul cloud e facilmente integrabile con gli applicativi già in uso, a vantaggio di una accelerazione della trasformazione digitale e un miglioramento dell’esperienza utente».

Grandi progetti per il futuro

NFON vanta l’esclusivo Partner Program NGAGE, di cui il nuovo partner apprezza particolarmente l’assenza di vincoli contrattuali, le modalità di revenue e i tanti plus, che hanno contribuito a creare un duraturo rapporto di fiducia commerciale.

Conclude Bruni, Glo.Bu.S.: «L’evoluzione nell’ambito dei sistemi informativi è costante e nasconde delle sfide. Per questo motivo, quando selezioniamo un fornitore di servizi di Information Technology, analizziamo con molta attenzione il mix, che non è scontato trovare, tra esperienza, competenza, innovazione e qualità tecnologica. Dall’inizio della collaborazione siamo sempre più convinti della scelta di NFON e ci aspettiamo che possano presto condividerla altri nostri clienti, attirati dall‘evidente vantaggio che le sue soluzioni hanno rispetto alla concorrenza»