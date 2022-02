Hikvision Italy sceglie Jurj Rabbiti in ambito intrusione

Jurj Rabbiti, un curriculum professionale speso tra la distribuzione di prodotti per i segmenti antifurto, TVCC e fire, fino alla produzione di accessori per allarme con importanti responsabilità commerciali anche all’estero, è entrato in Hikvision Italy.

Con questo background professionale, in Hikvision Italy Jurj Rabbiti si occuperà dello sviluppo del settore allarme trasversalmente alla distribuzione specializzata ed elettrica.

Nel suo nuovo ruolo, il manager dovrà sviluppare il mercato dell’intrusione da non molti anni abbracciato da Hikvision con l’obiettivo di far diventare il brand l’ennesimo punto di riferimento per il mercato anche nello specifico segmento dell’allarme.

Come sottolineato dallo stesso Jurj Rabbiti: «Come tutti, conoscevo Hikvision in virtù della sua indiscussa leadership di mercato, ma anche per la costante ricerca di innovazione e il grande team presente in Italia e non solo. Da collaboratore, percepisco oggi il valore di un’azienda molto dinamica, con tantissime professionalità messe in campo e focalizzate precipuamente sul lavoro di squadra».

Il momento è del resto cruciale per un’espansione ancora più importante.

Come concluso da Rabbiti: «Il mercato della sicurezza in Italia sta vivendo un cambio epocale a livello generazionale, di prodotto e di competenze. Hikvision con la sua convergenza nativa è la risposta a questo cambiamento perché è l’unico brand che si pone come total solution provider, in grado quindi di rispondere a qualunque esigenza a 360°».