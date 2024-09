i-PRO: un quadro di governance e un comitato etico IA all’avanguardia

i-PRO (ex Panasonic Security), specialista mondiale nelle soluzioni di sorveglianza professionali per la videoprotezione e la sicurezza pubblica, ha annunciato oggi la creazione di un quadro di governance IA completo.

Questa iniziativa promuove la ricerca, lo sviluppo e l’utilizzo responsabile delle tecnologie IA. Sulla base dei Principi etici per l’IA pubblicati da i-PRO nel dicembre 2023, l’azienda ha compiuto ulteriori passi avanti lanciando il Comitato etico i-PRO per l’IA nel giugno 2024. Il comitato ha il compito di supervisionare il processo di revisione etica dell’IA inaugurato di recente, che sarà parte integrante del ciclo di vita di sviluppo dei prodotti IA.

Inoltre, a partire da ottobre 2024 i-PRO prevede di introdurre un percorso formativo sull’etica dell’IA per i dipendenti.

Da molti anni i-PRO è all’avanguardia nella ricerca e nello sviluppo dell’IA, fornendo sofisticate soluzioni di rilevamento che utilizzano tecnologie IA nei settori della sorveglianza, della pubblica sicurezza e della medicina.

Masato Nakao, CEO di i-PRO, ha sottolineato l’impegno dell’azienda nei confronti dell’IA etica, affermando: “i-PRO riconosce il notevole impatto dell’IA sulla società. Mentre implementiamo una struttura di governance dell’IA prima di altri nel settore, adottiamo misure proattive per assicurare iniziative in linea con le nostre responsabilità sociali. Il nostro obiettivo non è solo far progredire le tecnologie IA, ma anche rappresentare un esempio leader di pratiche etiche. Inoltre, collaborando con colleghi, partner e clienti alla diffusione di una cultura dello sviluppo e dell’utilizzo responsabile dell’IA, i-PRO si posizionerà ai vertici del settore nell’etica dell’IA”.

Con la rapida diffusione dei prodotti e servizi IA, le aziende in tutto il mondo sono state sollecitate a utilizzarla in modo responsabile. Lo standard internazionale ISO/IEC 42001 per i sistemi di gestione dell’IA è stato emesso a dicembre 2023, mentre la legge dell’UE sull’intelligenza artificiale, una normativa completa per l’IA, è stata approvata a maggio 2024. Oggi i-PRO affronta attivamente questi standard e regolamenti per realizzare la sua visione di “creare sempre nuovo valore contribuendo alla sicurezza della società” attraverso la ricerca, lo sviluppo e l’utilizzo responsabile dell’IA.