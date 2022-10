IBM: investire sui partner crescere di più

IBM ha deciso di raddoppiare il proprio impegno nei confronti del suo ecosistema. Investimenti significativi sono già stati fatti durante l’ultimo anno per mettere i partner al centro della strategia di go-to-market dell’azienda. L’obiettivo è semplificare la collaborazione ed essere sempre più essenziali per le loro attività con strumenti e risorse migliorati e ampliati.

Oggi viene fatto un ulteriore passo avanti in questo percorso con un approccio rinnovato alla certificazione che, per la prima volta, offre a tutti i membri registrati di PartnerWorld l’accesso alla stessa formazione e certificazione offerta ai venditori IBM. È importante notare che ora i partner hanno accesso a queste risorse contemporaneamente agli IBMer e senza alcun costo. Sarà approntato, inoltre, uno sportello unico per la formazione e le credenziali.

Formazione e abilitazione premium per sostenere i partner nelle trattative

I partner ci hanno detto che quanto più sono esperti nei prodotti IBM che commercializzano, tanto più sono interessanti per i propri clienti. Per questo motivo, e con lo scopo di aiutarli a raggiungere i propri obiettivi, è stato loro esteso l’accesso agli stessi corsi di formazione, certificazione e ai materiali di abilitazione di cui godono i venditori IBM.

I corsi disponibili sono strettamente allineati alle offerte di prodotti che i partner utilizzano per fornire soluzioni di cloud ibrido e AI ai propri clienti, nell’ambito di data e AI, automazione, sicurezza, sostenibilità, infrastruttura e altro ancora. Le nuove certificazioni commerciali e tecniche dimostrano le competenze dei partner nel settore, compresa la loro capacità di posizionare e differenziare una soluzione IBM per i propri clienti. Le stesse certificazioni sono anche condivisibili sulle piattaforme social come LinkedIn e restano patrimonio del discente.

Quando vengono resi disponibili nuovi contenuti, possono accedervi contemporaneamente sia i dipendenti IBM che i partner, questo per migliorare la collaborazione e rendere più dinamico il rapporto.

Alcuni degli ulteriori materiali che vengono messi a disposizione:

– Sales demos: guide che consentono ai partner di effettuare le proprie demo ai clienti, compresi gli script che evidenziano i vantaggi delle offerte.

– Seller presentations: modelli utili a vincere le trattative, tra cui come posizionare l’offerta e come condividere i vantaggi rispetto ai concorrenti.

– Client presentations: risorse pronte all’uso per le riunioni con i clienti che evidenziano i benefici e i vantaggi chiave delle offerte IBM

– Digital prospecting: contenuti aggiuntivi che illustrano le capacità dei prodotti IBM e che possono essere condivisi con i clienti, come white paper, report di analisi, documenti e brief sulle soluzioni.

Una migliorata digital experience

Nell’ambito dell’impegno IBM di introdurre efficienze in modo agile, i partner possono accedere ai materiali di qualificazione e certificazione attraverso una nuova piattaforma progettata per migliorare l’esperienza digitale. Ora è più semplice che mai trovare la formazione giusta al momento giusto e completare i corsi desiderati. Gli utenti utilizzeranno un sito dedicato alla formazione più moderno e coerente, e con un più facile approccio alla ricerca delle risorse.

L’impegno di IBM per l’ecosistema

I partner e gli IBMer sono considerati un unico team. I continui investimenti nell’experience dei partner fanno parte dell’impegno costante di IBM ad essere sempre più essenziale per le loro attività. Oltre a ciò che viene presentato oggi, nell’ultimo anno sono stati raddoppiati i venditori specializzati nell’ambito dell’ecosistema IBM, aumentati di oltre il 35% i venditori partner tecnici e migliorata l’esperienza digitale del Partner Portal. Il lavoro svolto ha permesso di accrescere la registrazione delle transazioni e di presentare ai partner oltre 7.000 potenziali transazioni per un valore di oltre 500 milioni di dollari a livello globale 1.

IBM continuerà a investire nell’experience dei partner in modo che insieme, come un unico team, si possa raggiungere l’obiettivo di raddoppiare i ricavi attraverso l’ecosistema IBM nei prossimi 3-5 anni 2.

A cura di Fabrizio Saltalippi, Director Ecosystem IBM Technology Italy

NOTE:

1 Metriche proprietarie ottenute dai dati di vendita IBM, gennaio 2022-agosto 2022

2 Le dichiarazioni relative alla direzione e alle intenzioni future di IBM sono soggette a modifiche o revoche senza preavviso e rappresentano solo obiettivi e finalità.