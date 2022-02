ICOS commercializzerà le soluzioni di Xopero Software

ICOS, distributore a valore aggiunto di soluzioni infrastrutturali e di sicurezza IT ha oggi annunciato di aver concluso un accordo di distribuzione con Xopero Software, fornitore europeo di software di backup e ripristino.

Il prodotto di punta Xopero ONE Backup&Recovery è dedicato alla protezione completa di endpoint, ambienti fisici di qualsiasi dimensione (fino a un numero infinito di dispositivi), ambienti virtuali e applicazioni SaaS (Microsoft 365) – su qualsiasi infrastruttura IT – on-premise e in cloud, inclusi AWS, ambienti ibridi e multi-cloud.

“A causa della crescente complessità degli ambienti IT, oggi per le aziende è difficile implementare una strategia di Data Protection veramente efficace. Grazie a Xopero i nostri partner possono aiutare i clienti a semplificare la protezione dei loro dati critici attraverso una soluzione centralizzata all-in-one che abbraccia tutti gli apparati e gli ambienti, fisici, virtuali e cloud. In questo modo si elimina la difficoltà di gestire ed orchestrare molteplici soluzioni puntuali. Xopero è senza dubbio un ingresso di grande valore nel nostro portfolio d’offerta”, ha commentato Federico Marini, Managing Director di ICOS.

“L’Italia è sicuramente uno dei mercati più promettenti per la nostra azienda. Ci aspettiamo molte opportunità per rafforzare la nostra posizione, le vendite e la notorietà del marchio Xopero in questo mercato. Abbiamo deciso di fare questo passo con ICOS per la vasta gamma di partner commerciali, un portfolio accuratamente selezionato e un team che si distingue per professionalità ed efficienza. Non vediamo l’ora di cominciare a lavorare assieme” ha detto Bartosz Jurga, Channel Development Manager di Xopero Software.

La lunga esperienza acquisita negli ambiti dello storage e del data management, sommata a un ricco portafoglio di soluzioni complementari, consentirà a ICOS di fornire ai partner Xopero una gamma di servizi e soluzioni di alto livello, sia dal punto di vista tecnico che commerciale.