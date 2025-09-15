Imaginarium 2025: Kyocera Document Solutions è partner ufficiale

Kyocera Document Solutions Italia, azienda specializzata nel settore delle soluzioni documentali, annuncia la propria partecipazione in qualità di partner a IMAGINARIUM 2025. L’evento, ideato da Acqua Foundation, associazione filantropica senza scopo di lucro per la conservazione dell’acqua e della sua governance a livello globale, si terrà il 17 settembre alla Fondazione Riccardo Catella di Milano.

La quarta edizione del forum affronterà temi cruciali come la crisi idrica e i rischi del “bluewashing”, la comunicazione ingannevole che mira a celare pratiche non sostenibili. L’evento vedrà l’industria creativa mettersi al servizio della sostenibilità, con il contributo di aziende, scienziati e protagonisti delle arti visive, in collaborazione con Elle Active e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

Kyocera Document Solutions a Imaginarium 2025 con FOREARTH

In qualità partner strategico, Kyocera Document Solutions Italia presenterà FOREARTH, la stampante tessile inkjet che riduce fino al 99% il consumo d’acqua grazie all’approccio innovativo “Water Free”. Capace di stampare su cotone, seta, poliestere e fibre miste senza necessità di fonti idriche locali, rappresenta una svolta radicale per la moda e l’arredo tessile, unendo creatività e sostenibilità con un impatto ambientale di grande rilevanza.

La presenza Kyocera si inserisce perfettamente nella missione di Imaginarium: finanziare progetti su scala internazionale e sviluppare nel tempo un network per accrescere la consapevolezza sul tema delle risorse idriche, informando la comunità sull’importanza dell’acqua in quanto risorsa fondamentale da salvaguardare. Un esempio concreto di come l’innovazione industriale possa incidere in modo significativo su un settore ad alto impatto ambientale come quello della moda.

Anche l’arte sarà protagnista con il programma ART FOR WATER e “Il peut pleurer du ciel”, opera video di Binta Diaw girata in Senegal e dedicata al tema delle migrazioni, in cui il mare diventa metafora di confine, resistenza e memoria. L’arte diventa così uno strumento potente per diffondere il messaggio e per influenzare l’opinione pubblica, offrendo un’esperienza immersiva e ricca di spunti di riflessione.

In un momento in cui la sostenibilità rischia di ridursi a una questione di immagine, Imaginarium 2025 intende mostrare come il contributo delle industrie creative possa tradursi in pratiche concrete, unendo narrazione, tecnologia e responsabilità sociale.