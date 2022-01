Imecon annuncia SolarDOOH

Imecon, azienda italiana specializzata nella progettazione, prototipazione e produzione di soluzioni tecnologiche nell’ambito delle Smart Cities e del Digital Signage, è protagonista del progetto di innovazione SolarDOOH, ‘Off-grid digital out-of-home public information LCD screen technology with solar-assisted backlight’, scelto dalla Commissione Europea tra i progetti del programma Horizon 2020.

Realizzato da Imecon in collaborazione con l’Agenzia TPL e altri partner esteri, SolarDOOH rappresenta il primo progetto Digital Signage al mondo non collegato alla rete elettrica che utilizza un sistema fotovoltaico con accumulo ed incorpora un’innovativa tecnologia di retroilluminazione che usa la luce del sole come luce complementare permettendo una riduzione di oltre il 50% del consumo energetico.

“Il Digital out-of-Home (DOOH) sta diventando sempre più il canale principale per raggiungere il pubblico di massa, in modo particolare nei grandi centri urbani e nelle aree ad elevato transito” come spiega Fabio Vairani, Ceo di Imecon “ma ad oggi nessuna tecnologia sul mercato è in grado di consentire un’installazione al pari di quella di SolarDOOH, che permette di superare i tradizionali limiti d’uso di totem e schermi digitali in contesti esterni caratterizzati dall’esposizione alla luce solare”.

SolarDOOH si basa infatti su un’innovativa tecnologia di retroilluminazione che invece di ‘combattere’ la luce solare, la sfrutta come illuminazione complementare grazie all’utilizzo ottimizzato e concomitante di pannelli fotovoltaici, batterie e di un collettore di luce solare ad inseguimento automatico. Questo connubio di tecnologie differenti apporta benefici sia ambientali sia di business: SolarDOOH è infatti autosufficiente dal punto di vista energetico, semplifica l’installazione e riduce i costi totali di almeno il 25%.

Contesti d’uso di SolarDOOH

La tecnologia di SolarDOOH sarà a breve integrata nelle pensiline Smart del trasporto pubblico in collaborazione con Agenzia TPL (Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia).