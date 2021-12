Infinidat: crescita a doppia cifra per i partner di canale

Infinidat, azienda specializzata nel produrre soluzioni storage di livello enterprise multi-petabyte, ha annunciato di aver raggiunto traguardi molto importanti nello sviluppo di un piano di lavoro incentrato sui propri Partner. Infinidat ha fatto grandi investimenti nell’implementazione di un programma di canale “a 5 stelle”, che favorisse l’aumento del fatturato dei partner, i margini, i fondi marketing destinati allo sviluppo di nuove opportunità commerciali (MDF) e il numero di eventi congiunti.

Infinidat è fortemente impegnata nel fornire il massimo supporto ai propri partner con l’obiettivo di aiutarli a incrementare il fatturato, fornendo loro la migliore formazione possibile sui propri prodotti e investendo in un numero sempre crescente di partner account manager (PAM) qualificati ed esperti, in grado di affiancare i partner nel raggiungimento degli obbiettivi comuni.

Rispetto a molti altri competitor, che di recente hanno ridimensionato il numero di PAM, tagliato i guadagni on-target e ridotto la quantità di channel manager presenti, Infinidat sta adottando un approccio totalmente diverso, volto al rafforzamento del canale.

Ecco i principali risultati, ottenuti dal channel program di Infinidat nell’ultimo anno, a vantaggio dei partner di canale in tutto il mondo:

Entrate del canale: crescita superiore al 20%

Numero delle transazioni di canale : +25%

Numero totale di dipendenti dedicati al canale: raddoppiato

Eventi congiunti per generazione domanda per il canale/Infinidat: triplicati

Numero di partner Infinidat (anno su anno) : crescita superiore al 25%

Come sottolineato in una nota ufficiale da Eric Herzog, Chief Marketing Officer di Infinidat: «Sono entrato in Infinidat di recente, non solo per le soluzioni innovative e l’ineguagliabile valore commerciale che offre ai clienti enterprise, ma anche per il forte impegno dell’azienda volto a migliorare il proprio canale. Infinidat ha intrapreso la strada giusta per valorizzare i propri partner. Gli eccezionali risultati raggiunti, grazie all’impegno dell’azienda con i Solution Providers, parlano da soli».

Per tutto il 2021, Infinidat ha intensificato il numero di eventi congiunti organizzati con la propria rete di partner. Inoltre, l’azienda ha anche consolidato e potenziato, in tutto il mondo, un team sales completo dedicato al canale, costituito da SE, personale di supporto e personale marketing di grande esperienza.

Per Kevin Rhone, Practice Director for Partner Acceleration presso ESG: «Infinidat offre soluzioni di storage enterprise che generano valore reale per le aziende di tutto il mondo. Con l’obiettivo di raggiungere il 90% delle sue entrate grazie al canale, l’azienda ha ampliato il proprio channel program, aumentando gli eventi congiunti con i partner per generare domanda negli utenti finali, istituendo premi di elevato valore per l’acquisizione di nuovi clienti e ricchi incentivi di aggiornamento competitivi. Inoltre, Infinidat ha raddoppiato il numero di professionisti dedicati al canale, fornendo un approccio collaborativo con le vendite che tutti i partner apprezzano».

Per tutto il 2021, Infinidat ha registrato una crescita significativa sulla base di una strategia di co-vendita con i partner di canale, applicata il più spesso possibile. Infinidat è così passata da avere meno di 400 partner a vantarne più di 500 ‒ un aumento superiore al 25% ‒ e sta continuando ad impegnarsi per proseguire questa rapida crescita. L’azienda, inoltre, è in procinto di lanciare un aggiornamento competitivo e nuovi programmi di incentivazione clienti-partner.

La parola ai partner

«I nostri clienti sono alla ricerca di soluzioni di storage che riducano CAPEX e OPEX, forniscano servizi di classe enterprise e garantiscano la resilienza del dato e la protezione da attacchi informatici: con Infinidat abbiamo trovato soluzioni eccellenti per soddisfare tutte queste esigenze – ha affermato Bob Elliott, Vice President, Storage Sales di Mainline Information Systems -. Inoltre, Infinidat lavora a stretto contatto con noi in tutti gli aspetti della partnership: dai solidi programmi per i partner alla generazione congiunta della domanda degli utenti finali alle opportunità di co-vendita. Sappiamo che Infinidat è uno dei fornitori più attenti ai propri partner».

«Al fine di garantire il miglior servizio best-in-class, InfoSystems è orgogliosa di costruire delle solide partnership strategiche con i principali vendor di canale – afferma Kelly Nuckolls, Vice President Marketing & Alliances di InfoSystems -. L’impegno di Infinidat nella crescita e nello sviluppo di tecnologie innovative riconosciute, offre ai nostri clienti l’accesso a soluzioni di classe enterprise end-to-end che soddisfino le loro esigenze di archiviazione di sati critici e resilienza contro gli attacchi informatici. Grazie alla significativa crescita del focus di Infinidat sul canale e dell’impeccabile supporto fornito ai partner, siamo entusiasti di ampliare la nostra strategia GTM nel 2022, e non vediamo l’ora di distribuire insieme a loro potenti soluzioni di business».

«Infinidat sta contribuendo in modo significativo ad alimentare il nostro successo come solution provider , consentendoci di offrire soluzioni di storage di classe enterprise davvero innovative, basate sull’Intelligenza Artificiale e la cyber resilience – ha affermato Jan Veith, Sales Director Germany di H&G -. Il supporto che riceviamo attraverso il channel partner program di Infinidat è immensamente prezioso, sia per la formazione, sia per le certificazioni ottenute, oltre che per tutte le risorse condivise per accelerare le vendite. Insieme garantiamo il vantaggio competitivo di elevate prestazioni e disponibilità al 100%, che rappresentano il segno distintivo delle piattaforme di storage enterprise di Infinidat».

«La partnership con Infinidat ci offre possibilità all’avanguardia per migliorare significativamente le soluzioni di storage enterprise per le aziende in Giappone – ha affermato Shoichi Morita, Presidente e CEO di Networld -. Con i pluripremiati InfiniBox e InfiniGuard di Infinidat, siamo in grado di soddisfare le priorità dei nostri clienti finali attraverso il consolidamento dello storage, garantendo un’efficienza ottimale con significativi risparmi CAPEX e OPEX, riducendo il rischio dell’infrastruttura dati e aumentando l’agilità con modelli di consumo flessibili. Ci fidiamo di Infinidat e siamo soddisfatti della relazione instaurata con questa innovativa azienda, che si trova in prima linea per il supporto della trasformazione digitale».

Per maggiori informazioni sul Channel Partner Program di Infinidat cliccare qui.