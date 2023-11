International Partner Award 2023: Appian annuncia i vincitori

Appian ha annunciato i vincitori degli International Partner Awards 2023 in occasione di Appian Europe 2023 a Londra. Questi award premiano i partner che hanno dimostrato eccezionale innovazione ed eccellenza nell’utilizzare la Appian Platform per offrire valore aggiunto ai clienti attraverso l’automazione dei processi end-to-end.

“Questi partner eccezionali hanno ottenuto con successo risultati aziendali eccellenti con i nostri clienti europei implementando l’automazione dei processi con la piattaforma Appian”, ha commentato Christopher O’Connell, Vice Presidente Partners & Alliances di Appian. “I vincitori di quest’anno hanno dimostrato impegno costante, innovazione e capacità di trasformazione grazie alla collaborazione con Appian. Siamo orgogliosi di riconoscere i loro risultati agli Appian International Partner Awards 2023. La loro dedizione e passione per l’eccellenza esemplificano i valori che ci stanno a cuore e non vediamo l’ora di collaborare ulteriormente in un percorso virtuoso di innovazione e trasformazione”.

Di seguito i vincitori degli International Partner Award 2023:

Delivery Award – EY

Durante gli International Partner Award 2023, EY ha ricevuto il Delivery Award che riconosce il costante impegno verso l’eccellenza e la realizzazione di progetti per un importante cliente italiano del settore energia. La gestione innovativa del progetto di EY Italia, l’attenzione ai dettagli e la perfetta integrazione delle esigenze specifiche del cliente hanno portato a risultati trasformativi eccezionali. La loro profonda comprensione delle capacità di Appian ha accelerato le tempistiche dei progetti e migliorato la qualità complessiva dei risultati finali.

Innovation Award – KPMG UK

Il servizio end-to-end CDD (Customer Due Diligence) di KPMG riduce il tempo medio di gestione e migliora la risoluzione iniziale dei casi, consentendo agli istituti bancari globali di concentrarsi su aspetti principali della propria attività. KPMG sfrutta la piattaforma Appian per implementare miglioramenti continui e approfondimenti sui dati dei clienti per tutta la durata dell’incarico. KPMG garantisce un’implementazione personalizzata e rapida del servizio CDD, adattato alle specifiche esigenze aziendali di ciascun cliente. KPMG ha realizzato oltre 5.000 istanze con Appian riutilizzabili e con una capacità di consegna che ha ridotto i tempi di costruzione della piattaforma end-to-end del 40%.

Growth Award – Minsait, an Indra Company

Durante gli International Partner Award 2023, Minsait ha ricevuto il Growth Award per il notevole sviluppo della piattaforma Appian. Nell’ultimo anno, hanno aumentato il numero di professionisti certificati a livello globale di oltre il 25%. L’impegno di Minsait a favore dell’istruzione è evidente attraverso attività di formazione interna, che ha sviluppato con successo oltre 200 studenti, con l’obiettivo di collaborare con le università locali per certificare altri 100 consulenti nel 2024. Per sostenere la loro crescita, Minsait ha istituito un Centro di Eccellenza, estendendo la loro competenza in Europa, America Latina e Filippine.

Transformation Award – PwC Spain

Durante gli International Partner Award 2023, PwC ha ricevuto il Transformation Award per il suo straordinario progetto presso una delle 10 migliori compagnie assicurative in Europa. La trasformazione completa di PwC ha comportato lo smantellamento della piattaforma legacy del cliente e la migrazione di tutte le applicazioni (che servono oltre 25.000 utenti) sulla piattaforma Appian. Questa trasformazione ha consentito al cliente di gestire flussi di lavoro complessi, sviluppare nuove applicazioni e adattarsi con agilità alle future esigenze aziendali.

Partner of the Year for EMEA Channel Sales – VASS

VASS ha ricevuto il Partner of the Year EMEA Channel Sales per il suo eccezionale contributo alla crescita e al successo di Appian in EMEA. In qualità di fornitore leader di soluzioni digitali trasformative e consulenza in 22 paesi di 4 continenti, VASS ha raggiunto il più alto valore contrattuale annuale (ACV) attraverso una stretta partnership e collaborazione come rivenditore Appian.

Gli International Partner Award 2023 confermano l’eccezionale lavoro svolto dai partner Appian nello sfruttare le capacità di Appian per promuovere l’innovazione e la trasformazione per i clienti in tutta Europa.