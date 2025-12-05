Intred connette con la fibra ottica altre 70 scuole in provincia di Bergamo

Intred, operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha completato l’attivazione della connessione in fibra ottica dedicata in più di 70 scuole della provincia di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dal cosiddetto Bando Scuola 2. Promosso e finanziato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del PNRR e attuato da Infratel Italia, il progetto è la naturale prosecuzione del Bando Scuola 1 e si popone di connettere oltre 1.200 istituti lombardi rimasti esclusi dal precedente Bando. Queste attivazioni si aggiungono alle oltre 510 scuole già collegate nel territorio provinciale nell’ambito del Bando Scuola 1.

Intred porta la banda ultralarga in Lombardia

L’iniziativa per portare la banda ultralarga a più di 5.000 scuole in Lombardia da parte dell’operatore è reso possibile grazie all‘aggiudicazione dei Bandi Scuola gestiti da Infratel Italia. In particolare, il “Bando Scuola 2” assegnato a Intred nel 2022, rappresenta la naturale prosecuzione del “Bando Scuole Connesse 1” e mira a estendere la banda ultralarga agli istituti scolastici rimasti esclusi nella prima fase. L’iniziativa rientra nel più ampio programma di interventi previsti dal PNRR, volto a ridurre il divario digitale e a rafforzare l’infrastruttura tecnologica del sistema scolastico italiano. Il valore complessivo dei due Bandi ammonta a circa 60 milioni di euro.

Con il Bando 1, Intred ha già completato il collegamento del 100% delle scuole previste nella Provincia di Bergamo, garantendo un supporto essenziale per un’istruzione moderna e di qualità. Complessivamente, considerando entrambi i Bandi, risultano oggi connesse oltre 71 scuole nel capoluogo provinciale, 21 a Treviglio e 15 a Dalmine. La fibra ottica dedicata agli istituti scolastici rappresenta un elemento strategico per ridurre digital divide, favorendo lo sviluppo delle competenze digitali in tutte le fasce d’età e garantendo pari opportunità di accesso all’apprendimento.

Il commento

Egon Zanagnolo, Direttore Generale di Intred, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di proseguire l’attivazione della connessione in fibra ottica nelle scuole lombarde, contribuendo a offrire un’istruzione moderna e di qualità, che possa contare su strumenti educativi avanzati e al passo coi tempi. Con queste nuove attivazioni, abbiamo portato la banda ultra-larga a oltre 580 scuole della provincia di Bergamo, perseguendo con determinazione gli obiettivi previsti dal Bando. L’estensione della nostra rete, partita da Brescia, ha velocemente raggiunto il territorio bergamasco, dove abbiamo investito risorse considerevoli per contribuire allo sviluppo digitale di imprese e cittadini. Bergamo e la sua provincia rappresentano uno dei poli industriali ed economici più importanti del Paese: creare un’infrastruttura avanzata in fibra ottica consente di accelerare la transizione digitale, che non lasci indietro cittadini e imprese”.