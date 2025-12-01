IT circolare: Lenovo prolunga il ciclo di vita dei dispositivi

Lenovo lancia i Lenovo Certified Refurbishment Services, una nuova aggiunta al portafoglio di soluzioni per la sostenibilità IT e la gestione del ciclo di vita, disponibile nell’area EMEA. Il servizio consente alle organizzazioni di rigenerare i dispositivi Lenovo già in uso, prolungandone la vita utile e permettendone il riutilizzo, per ottenere risparmi sui costi, massimizzare i budget IT e ridurre i rifiuti elettronici.

La maggior parte delle aziende segue ancora un modello binario per il ciclo di vita dei dispositivi e le strategie di rinnovo: estendere la garanzia o acquistare un nuovo device. Tuttavia, i Lenovo Certified Refurbishment Services introducono una terza opzione efficace: rigenerare i dispositivi Lenovo esistenti per riutilizzarli o riposizionarli internamente, evitando ritiri prematuri, bilanciando i programmi di refresh e massimizzando l’investimento.

Con i budget IT sotto pressione e gli obiettivi di sostenibilità in cima alle agende aziendali, le imprese europee cercano soluzioni più intelligenti per estendere il valore dei dispositivi riducendo l’impatto ambientale. I nuovi Lenovo Certified Refurbishment Services rispondono a questa esigenza, consentendo alle organizzazioni di rigenerare e riutilizzare dispositivi Lenovo con qualità certificata OEM, garanzie rinnovate e minore costo in termini di carbonio.

Ora disponibile in 14 mercati europei*, la soluzione offre un’opzione potente per la gestione del ciclo di vita IT, colmando il divario tra l’estensione delle garanzie e la sostituzione completa dell’hardware. Ripristinando i dispositivi per il riutilizzo interno, le aziende possono sbloccare valore non sfruttato dalla tecnologia esistente ed evitare ritiri prematuri.

In vista della prossima Circular Economy Act dell’UE, Lenovo aiuta anche le organizzazioni ad allineare le strategie di refresh ai principi dell’economia circolare. Inoltre, i Certified Refurbishment Services supportano il raggiungimento di obiettivi come l’EU Green Deal – che mira a ridurre le emissioni di almeno il 50% entro il 2030 – e i requisiti della Corporate Sustainability Reporting Directive, che impone alle aziende la rendicontazione ESG. [1]

“Le organizzazioni europee cercano soluzioni pratiche per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità senza rallentare l’innovazione o aumentare i costi,” ha dichiarato Greg Smith, Executive Director e General Manager, EMEA Solutions and Services Group di Lenovo. “Poiché le normative UE richiedono alle aziende di ripensare le strategie tecnologiche, i Certified Refurbishment Services aiutano a ridurre l’impronta di carbonio IT, ottimizzare le risorse e soddisfare gli obiettivi di procurement sostenibile, creando al contempo valore e resilienza a lungo termine.”

Massimizzare i budget IT con strategie di rigenerazione più intelligenti

Creati per alleggerire la pressione sui budget IT garantendo al contempo tecnologia ad alte prestazioni, i Lenovo Certified Refurbishment Services offrono un modo più intelligente di gestire i cicli di rinnovo dei dispositivi, rigenerando quelli pienamente funzionanti e ridistribuendoli dove sono più necessari. Come parte di questo approccio, i dispositivi possono essere facilmente aggiornati con RAM aggiuntiva (Random Access Memory), consentendo alle aziende di migliorare le prestazioni senza sostituire l’hardware.

Questo approccio aiuta le aziende a massimizzare il ritorno sugli investimenti esistenti, ridurre il costo totale di proprietà e alleviare la pressione sul procurement bilanciando dispositivi nuovi e rigenerati all’interno del parco macchine. Gli acquisti nuovi possono essere prioritizzati per utenti ad alte prestazioni o tecnologie emergenti come i PC AI, mentre le unità rigenerate continuano a garantire prestazioni affidabili per i ruoli quotidiani.

Allo stesso tempo, questa flessibilità consente alle aziende di rispondere rapidamente alle esigenze di una forza lavoro in evoluzione, migliorando le prestazioni o riconfigurando i dispositivi senza acquistare nuovo hardware. Permette inoltre di ridistribuire gli asset usati dopo le uscite di personale come dispositivi “pari al nuovo”, supportati da cancellazione dati conforme agli standard e rigenerazione estetica completa. Questo significa che il dispositivo avrà l’aspetto, le prestazioni e il supporto di uno nuovo. Il risultato è una strategia IT più economica, flessibile e sostenibile, che mantiene i team produttivi e i budget sotto controllo.

Ridurre l’impronta di carbonio e promuovere la circolarità dei dispositivi

Oltre alla pressione per modernizzare, le aziende devono rispettare gli impegni ESG con obiettivi di sostenibilità imminenti. Nella regione, la spinta normativa accelera il passaggio verso pratiche IT circolari. Una ricerca Lenovo mostra che il 96% dei decision maker IT in EMEA considera l’impatto ambientale nelle decisioni sull’uso futuro dell’AI. [2]

Prolungare la vita dei dispositivi elettronici offre una soluzione potente: estendere l’uso dell’elettronica del 30% può ridurre le emissioni annuali fino al 20% [3]. I Lenovo Certified Refurbishment Services danno una seconda vita ai dispositivi Lenovo esistenti, aiutando le organizzazioni a ridurre l’impatto ambientale dei cicli di rinnovo.

“La Commissione Europea stima che si potrebbero risparmiare fino a 231 milioni di tonnellate di CO₂ all’anno nell’industria pesante attraverso una migliore gestione dei materiali e misure di riduzione, riuso e recupero,” ha aggiunto James Pennington, Director of Global Sustainability Services di Lenovo. “I Lenovo Certified Refurbishment Services supportano questi obiettivi riducendo i rifiuti e aumentando la sostenibilità, mantenendo al contempo prestazioni e produttività ai massimi livelli.” [4]

Qualità OEM su cui le aziende possono contare

I Certified Refurbishment Services offrono tre livelli di servizio: refresh leggero, sostituzione di parti minori o rigenerazione totale, tutto gestito tramite il Lenovo Service Connect Portal. Questo garantisce alle organizzazioni tranquillità con completa visibilità e controllo dall’inizio alla fine. Livelli di rigenerazione predefiniti forniscono inoltre chiarezza su costi, ambito e risultati attesi, aiutando i team IT a prendere decisioni rapide e sicure.

Indipendentemente dal livello scelto, ogni dispositivo Lenovo viene rigenerato utilizzando componenti originali, testato per affidabilità e riportato agli standard professionali per prestazioni di livello enterprise con piena garanzia OEM. Ogni rigenerazione include:

Cancellazione sicura dei dati (conforme a NIST SP 800-88)

Test funzionali completi (oltre 35 controlli qualità)

Sostituzione di batteria e componenti (se necessario)

Rigenerazione estetica e pulizia profonda

Garanzia rinnovata e responsabilità integrata: garanzia Lenovo rinnovata (un anno depot e garanzia batteria sigillata, con opzioni per Premier Support e upgrade di memoria)

“Lenovo investe da oltre 35 anni per superare i confini dell’ingegneria e offrire tecnologia più intelligente, sostenibile e progettata per durare,” ha dichiarato John Stamer, Vice President e General Manager, GPS and Sustainability Services di Lenovo. “Il nostro impegno per l’innovazione responsabile significa che il 71% dei dispositivi raccolti viene riutilizzato o rigenerato, prolungandone la vita e riducendo l’impatto ambientale dei nuovi dispositivi. Questa esperienza è il motivo per cui sappiamo che i nostri nuovi Certified Refurbishment Services offriranno qualità e affidabilità eccezionali alle aziende EMEA, contribuendo al contempo a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità. Riflette la visione di Lenovo di favorire valore IT a lungo termine per le aziende, le persone e il pianeta.” [5] [6].

Note

[1] https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

[2] https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/datacenter-of-the-future-emea-research/

[3] Circularity, Measuring Circular Impact – An assessment of the consumer electronics industry, April 2025

[4] https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/circular-economy-could-slash-231-million-tonnes-co2-heavy-industry-year-2025-10-03_en

[5] Lenovo Internal Source, 2024

[6] https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/platinum-medal-ecovadis-top-rated-globally/