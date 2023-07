Juniper e ServiceNow automatizzano MSP e imprese

Juniper Networks e ServiceNow hanno sottoscritto una partnership per offrire automazione end-to-end a imprese e fornitori di servizi gestiti. Grazie a questa nuova collaborazione basata sull’uso di Mist Cloud di Juniper e di Telecom Service Management e Order Management for Telecom di ServiceNow, i clienti comuni alle due aziende potranno eliminare le vecchie soluzioni multivendor multilivello, ottimizzando il deployment nonché l’efficienza operativa della rete e riducendo al tempo stesso i costi.

Juniper Networks entra a far parte del Technology Partner Program di ServiceNow, consentendo così a entrambe le aziende di espandere la propria presenza globale e garantire esperienze migliori ai team IT dei Managed Service Provider (MSP) e delle imprese, oltre che ai loro utenti finali. Juniper Networks e ServiceNow, che offrono entrambe soluzioni di automazione all’avanguardia, sono da tempo l’una cliente dell’altra e ora uniscono le forze per automatizzare e semplificare le operazioni quotidiane. Insieme, Juniper e ServiceNow offriranno una soluzione closed loop completa e basata su AI, che potrà essere integrata nei sistemi di supporto operativo e aziendale (OSS/BSS) o nei sistemi di enterprise management per una rapida implementazione della rete e dei servizi.

Nel caso particolare degli MSP, questa collaborazione permette di automatizzare molti workflow complessi, manuali e multiorganizzazione che iniziano con l’onboarding del cliente e proseguono per tutto il ciclo di vita del cliente. La soluzione congiunta riduce i tempi di messa in opera per gli MSP grazie a workflow automatizzati pronti per l’uso, tra cui:

onboarding dei clienti e gestione degli ordini;

astrazioni riutilizzabili basate su modelli per semplificare il deployment dei servizi di rete;

monitoraggio end-to-end e avvisi di allerta.

I clienti comuni e i loro utenti possono beneficiare di:

provisioning di servizi di rete end-to-end, monitoraggio e avvisi di allerta;

riduzione al minimo di workflow manuali ed errori degli operatori;

auto-ticketing proattivo per l’identificazione dei problemi della rete e dei servizi mediante AIOps.

“Grazie all’esperienza nel settore di Juniper e ServiceNow, siamo ora in grado di massimizzare il potenziale delle nostre offerte e generare valore per i nostri clienti enterprise e Service Provider e per i loro clienti”, dichiara Sudheer Matta, Group VP Products di Juniper Networks. “Unendo le potenti funzionalità di service management di ServiceNow all’automazione di rete basata su AI di Juniper, i clienti possono beneficiare di una soluzione di automazione completa end-to-end”.

“Le imprese stanno investendo nella trasformazione digitale per affrontare la complessità del mercato e, per questo, cercano piattaforme solide, capaci di orchestrare e automatizzare il lavoro manuale”, afferma Rohit Batra, Global GM e VP Telco, Media e Technology Industries di ServiceNow. “Insieme, Juniper Networks e ServiceNow stanno ridefinendo le possibilità dell’automazione end-to-end, offrendo sia alle imprese sia ai Service Provider un set completo di strumenti intelligenti in grado di snellire le operazioni, ottimizzare le esperienze e ridurre i costi”.

La collaborazione tra Juniper e ServiceNow poggia su un rapporto di lunga data tra le due aziende basato su visioni comuni e architetture aperte che permettono di migliorare le esperienze degli utenti.