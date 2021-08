Kaspersky è “Champion” nella Global Leadership Matrix di Canalys per il secondo anno consecutivo

Per il secondo anno consecutivo, Kaspersky ha ottenuto lo status di “Champion” nella Cybersecurity Leadership Matrix 2021 di Canalys, società di analisi del mercato tecnologico globale con un focus sul canale. Kaspersky ha raggiunto l’ambita classifica con un aumento del 12,7% nella valutazione complessiva da parte dei partner. Kaspersky è stato il vendor più votato dai partner in molte categorie tra cui: velocità, competitività dei prezzi e qualità della gestione degli account.

La Canalys Cybersecurity Leadership Matrix valuta attraverso il Vendor Benchmark le performance realizzate negli ultimi 12 mesi, dei vendor di cybersecurity per quanto riguarda i servizi offerti al canale. La classifica prende in considerazione i principali vendor di tecnologia raccogliendo le esperienze dei partner di canale che lavorano con fornitori diversi. La matrice considera anche l’analisi indipendente dei vendor, compresa la valutazione della visione e della strategia, la competitività del loro portfolio prodotti, la copertura dei clienti, il business di canale, le attività di M&A, il lancio di nuovi prodotti così come le nuove iniziative e annunci per il canale.

Il prestigioso riconoscimento è il frutto dei miglioramenti apportati da Kaspersky nella sua esperienza con i partner di canale. Queste iniziative comprendono gli aggiornamenti delle specializzazioni e il lancio di un nuovo programma incentrato sulle soluzioni enterprise, la semplificazione del processo di Deal Registration, il lancio di corsi di soft skill a supporto della vendita a distanza e molto altro ancora. Negli ultimi 12 mesi, Kaspersky ha anche intrapreso diverse campagne di marketing congiunte e reso più flessibili i market development funds (MDF), determinando una forte crescita delle attività di co-marketing.

“Siamo lieti di aver ottenuto il titolo di “Champion” nella Leadership Matrix di Canalys e di aver avuto un aumento della valutazione complessiva rispetto al risultato dello scorso anno”, ha commentato Kirill Astrakhan, Global Head of Channel Sales di Kaspersky. “Questo riflette il nostro impegno per il successo dei nostri partner di canale, con l’obiettivo di continuare a fornire redditività e supporto, e semplificare gli affari”, ha aggiunto.

Kaspersky si impegna a migliorare l’esperienza dei servizi per il canale e la redditività dei suoi partner richiedendo feedback costanti per migliorarsi ulteriormente. Il percorso di sviluppo dell’azienda è supportato anche da campagne di marketing, programmi di formazione per i partner, incentivi, lead management e piattaforme dedicate come Kaspersky License Management Portal, un marketplace in cui i partner possono individuare facilmente le opportunità di business disponibili.

Kaspersky ha raggiunto più volte i primi posti nelle classifiche di Canalys. A febbraio, ad esempio, per il secondo anno consecutivo, la società di analisi ha classificato Kaspersky al primo posto nel Canalys Worldwide Vendor Benchmark per la qualità del suo Partner Program. Il principale parametro di riferimento per misurare la soddisfazione del canale è il confronto oggettivo dei partner program. Misura come i vendor si comportano in una serie di categorie chiave e offre garanzie al canale durante la selezione dei fornitori in una vasta gamma di settori, inclusa la sicurezza informatica.