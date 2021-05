Epson ha pensato a fotografi, creativi e studi grafici e presentato EcoTank ET-8500 ed ET-8550: due nuovi multifunzione a 6 colori con capienti serbatori di inchiostro e dai costi di gestione molto bassi, che espandono verso l’alto la premiata linea di stampanti EcoTank, che conta oltre 50 milioni di unità vendute nel mondo, e si posizionano come ideali per tutte quelle realtà che lavorano con le immagini.

Grazie al nuovo set di inchiostri Epson Claria ET Premium, che consente di stampare fino a 2.300 immagini con un solo set di inchiostro, si ottengono fotografie di alta qualità, lunga durata (fino a 300 anni se archiviate in un album2) e senza bordi fino al formato A4 (con EcoTank ET-8500) e fino all’A3+ (con EcoTank ET-8550).

La presenza di un inchiostro nero fotografico e di un nuovo grigio, specifico per le foto, permette di stampare facilmente immagini in bianco e nero di grande impatto: dettagliate, ad alto contrasto e con perfette tonalità.

Un inchiostro nero a pigmenti assicura invece testi nitidi per la stampa di documenti fronte/retro su carta comune, rendendo queste soluzioni la scelta ideale per ogni necessità. Non solo: la tecnologia inkjet a freddo Micro Piezo di cui sono dotate consente di stampare ad alta velocità in modo uniforme, con un consumo energetico notevolmente ridotto e meno ricambi da sostituire durante la vita utile del prodotto: tutto questo si traduce in risparmio di tempo e denaro, oltre al rispetto per l’ambiente.

Le stampe fino a 2 metri di lunghezza liberano la creatività

Oltre a stampare direttamente su CD e DVD, cinque diversi percorsi di alimentazione della carta offrono una flessibilità davvero elevata: due vassoi anteriori permettono di conservare la carta in formato A4 e fotografico, in modo che la stampante sia sempre carica e pronta all’uso; un vassoio posteriore consente di stampare su supporti speciali (quali carte creative e cartoncino), mentre l’alimentatore carta A4 piano permette la stampa su supporti fino a 1,3 mm di spessore e fino a 2 m di lunghezza per la massima espressione di arte e creatività.

Non solo: grazie al grande display touchscreen a colori da 10,9 cm entrambi i modelli consentono di stampare da schede SD e unità flash USB.

Con Epson Smart Panel, lo smartphone o il tablet diventano un controller del multifunzione

Tra le caratteristiche delle EcoTank ET-8500 ed ET-8550 rientra anche una serie di moderne funzioni di connettività utili tanto in ufficio quanto in famiglia: la configurazione del Wi-Fi e la libertà di stampare o acquisire documenti da qualsiasi luogo non sono mai state così semplici come con questi multifunzione, che sono i primi modelli EcoTank a essere dotati di Epson Smart Panel.

Questa app trasforma il dispositivo iOS o Android in un controller per la stampante che consente di gestire molteplici funzioni, quali configurare, monitorare, stampare, acquisire e molto altro. Grazie alla connettività completa Wi-Fi, Wi-Fi Direct ed Ethernet, integrare entrambe le stampanti con la configurazione domestica esistente è davvero molto facile.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Renato Salvò, Business Manager prodotti Consumer di Epson Italia: «Queste stampanti sono un’ottima notizia per gli appassionati di fotografia e i creativi: sono i nostri primi multifunzione EcoTank dotati di inchiostri Claria ET Premium a 6 colori che consentono di realizzare fotografie e lavori artistici di alta qualità su un’ampia gamma di supporti. Sono anche ideali per la stampa quotidiana per tutta la famiglia, grazie ai bassissimi costi di gestione e ai capienti serbatoi di inchiostro».