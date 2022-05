La collaboration di InfoSum trova casa in Italia

InfoSum, piattaforma specializzata in data collaboration, ha annunciato l’apertura dell’ufficio italiano, a Milano, a testimonianza di una crescita costante del business, che anche nel nostro Paese è alimentata da una forte domanda a seguito dei cambiamenti introdotti nella gestione dei dati dei clienti.

Basti pensare che, tra i primi partner italiani, c’è Publitalia ’80, azienda del Gruppo Mediaset.

A seguirla ci sarà Riccardo Polizzy Carbonelli, che ha assunto con effetto immediato il ruolo di Direttore Commerciale e riporterà a Stuart Colman, SVP Sales Nord Europa e Italia.

Polizzy Carbonelli porta alla filiale italiana neo inaugurata oltre tre decenni di esperienza nel settore broadcast e media e ha vissuto in prima persona l’evoluzione del mezzo televisivo: dalla TV lineare, alla Pay TV interattiva, per approdare successivamente al digital, con particolare riguardo al mondo AdTech e MarTech.

Prima del suo ingresso in InfoSum, Polizzy Carbonelli ha lavorato come VP Publisher e Data Partnership presso Zeotap, avviando le attività in Spagna, Italia e Regno Unito. Ha inoltre lavorato come Managing Director per l’Italia presso Wunderloop, la prima piattaforma comportamentale europea, presentando con successo la nuova tecnologia ai principali editori e società di telecomunicazioni italiane. Tra gli altri ruoli ricoperti, quello di Group Thematic TV Channel Director presso Stream TV (ora Sky Italia) e di Regional Sales Manager presso Publitalia ’80.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Brian Lesser, Chairman e CEO di InfoSum: «L’Italia è un mercato forte, vivace, sempre all’avanguardia quando si tratta di tecnologia. La nostra piattaforma consente alle aziende italiane di gestire con fiducia e sicurezza i dati dei propri clienti e di collaborare con partner esterni senza mai condividere informazioni personali sensibili. Publitalia ’80, uno dei maggiori attori del mercato media italiano, è già partner di InfoSum e l’apertura della sede italiana è stata una decisione logica per InfoSum dopo Stati Uniti, Regno Unito e Germania. Siamo entusiasti dell’ingresso di Riccardo in InfoSum: abbiamo ora sul mercato italiano un manager competente e un leader esperto che guida lo sviluppo del mercato e lavora a stretto contatto con i nostri partner sul territorio, costruendo al contempo un team di grande qualità».

Proprio a detta di Riccardo Polizzy Carbonelli, Direttore Commerciale di InfoSum Italia: «L’ecosistema pubblicitario è stato messo a dura prova, a livello globale, non soltanto dall’introduzione di nuove disposizioni legate alla regolamentazione della privacy, ma anche dall’erosione della fiducia dei consumatori, dalla limitazione dei cookie di terze parte e da una sempre maggiore quantità di dati disponibili nella maggior parte dei casi solo all’interno dei cosiddetti walled garden invalicabili. InfoSum supera queste barriere e fornisce il tessuto connettivo tanto necessario per tutto il settore attraverso la sua piattaforma di data collaboration, che posiziona al centro la privacy, mettendo a disposizione delle aziende ed editori una infrastruttura basata su bunker dati separati che eliminano la necessità di spostare e condividere i dati. È quindi possibile garantire alle aziende il pieno controllo dei propri dati, grazie al fatto che questi non devono essere movimentati e condivisi con terze parti. I professionisti del marketing possono ora utilizzare in sicurezza i propri dati per collaborare tra di loro al fine di meglio comprendere i clienti e ottimizzare la loro customer experience».