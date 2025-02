La mROC Partner Alliance di Qualys per scalare i servizi di rischio informatico

Qualys, fornitore di innovative soluzioni per IT, sicurezza e conformità basate su cloud, lancia la Managed Risk Operations Center (mROC) Partner Alliance, che consente a partner Qualys selezionati di espandere i propri flussi di ricavi offrendo servizi di consulenza, onboarding, integrazione e remediation attraverso un servizio gestito unificato per aiutare i propri clienti a identificare, quantificare, valutare e mitigare i rischi informatici. Questo offre ai Managed Service Solution Partner (MSSP) qualificati di Qualys l’opportunità esclusiva di far crescere la propria offerta di servizi tra la vasta base installata di clienti enterprise di Qualys.

Le organizzazioni spesso si trovano ad affrontare problemi di gestione del volume schiacciante di risultati di rischio distribuiti in strumenti in silos, con conseguenti inefficienze e minacce trascurate. Per risolvere questo problema, Qualys ha trasformato la gestione del rischio informatico con il Risk Operations Center (ROC) powered by Enterprise TruRisk™ Management (ETM). Questa soluzione innovativa consolida le diverse informazioni sul rischio in una visione unificata, quantifica e comunica il rischio informatico in termini di Business Value at Risk (perdita potenziale di denaro, fiducia, produttività) e automatizza e orchestra la riduzione del rischio per migliorare la sicurezza dell’organizzazione.

Per sfruttare appieno il potenziale del ROC è meglio avvalersi di partner fidati che semplificano l’aggregazione dei dati informatici attraverso integrazioni e connettori, applicano modelli di rischio e quantificazione allineati al settore e forniscono un monitoraggio continuo del rischio informatico. Questi esperti aiutano i CISO a comunicare il rischio ai dirigenti, ai consigli di amministrazione e agli stakeholder in termini di VAR, garantendo al contempo il monitoraggio e la correzione del rischio in linea con la tolleranza al rischio dell’organizzazione.

“Data la crescente complessità della superficie di attacco, mROC di Qualys sarà estremamente prezioso per aiutare i nostri clienti a identificare e mitigare i rischi”, ha dichiarato Mark Thornberry, SVP, Vendor Marketing di GuidePoint Security. “Qualys continua a potenziare i propri partner con soluzioni all’avanguardia che consentono alle organizzazioni di stare al passo con l’evoluzione delle minacce, migliorare l’efficienza operativa e implementare un approccio proattivo alla mitigazione del rischio. Siamo entusiasti di questa evoluzione”.

Attraverso mROC, i partner MSSP traducono il rischio informatico nel linguaggio del business. Questi servizi alimentati da Qualys ETM favoriscono un approccio quantitativo, olistico e strategico alla gestione del rischio informatico. I partner beneficiano di:

Offerte di servizi migliorate – La mROC Partner Alliance consente ai partner di promuovere la crescita elevando i servizi e concentrandosi su un approccio più strategico e a valore aggiunto. Le nuove offerte di servizi includono:

· Servizi di consulenza sul rischio informatico – Valutare lo stato dell’attuale programma di gestione delle vulnerabilità e sviluppare una roadmap strategica per l’implementazione del ROC. Fornire una quantificazione personalizzata del rischio informatico, stimando il valore a rischio per allineare l’allocazione delle risorse agli obiettivi aziendali.

· Servizi di onboarding e integrazione – Stabilire una piattaforma centralizzata che consolidi la telemetria del rischio da strumenti diversi per fornire un inventario unificato degli asset, una gestione continua delle vulnerabilità, flussi di lavoro automatizzati per la prioritizzazione e la bonifica e un reporting esecutivo.

· Servizi di monitoraggio continuo del rischio – Forniscono informazioni utili per il reporting esecutivo attraverso il monitoraggio continuo dei segnali di rischio, l’automazione dei flussi di lavoro per colmare le lacune di visibilità, il monitoraggio delle tendenze del rischio e il benchmarking rispetto agli standard di settore.

· Servizi di rimedio ai rischi – Progettare e automatizzare i programmi di riduzione dei rischi, comprese le patch e l’applicazione di controlli di compensazione, integrando l’ETM con le soluzioni di rimedio esistenti. Fornire un supporto esperto per la bonifica con una risposta rapida alle vulnerabilità zero-day e alle celebrità.

Crescita del fatturato – I partner di mROC possono attingere alla vasta base installata di Qualys per fare upselling di soluzioni e sostenere l’adozione di strumenti di terze parti, favorendo la crescita del fatturato.

Formazione e abilitazione senza costi – I partner mROC ottengono l’accesso esclusivo a vantaggi quali formazione approfondita sui prodotti, confronti personalizzati sulla roadmap, guida tecnica e workshop individuali sui rischi. Inoltre, i partner avranno l’opportunità di effettuare co-selling strategici, consentendo un percorso accelerato verso il mercato e una più rapida adozione da parte dei clienti.

“Stabilire un Risk Operations Center come piattaforma centralizzata e proattiva per la gestione della cybersecurity è una strategia chiave per i CISO che mirano a ridurre sistematicamente i rischi, migliorando al contempo l’efficienza operativa e la resilienza aziendale”, ha dichiarato Sumedh Thakar, presidente e CEO di Qualys (nella foto sotto). “Con mROC, i CISO hanno accesso a un ecosistema di partner che rendono operativo il ROC e fungono da consulenti strategici per il rischio. Per gli MSSP, mROC sblocca una preziosa opportunità di guadagno, consentendo loro di offrire una gestione completa del rischio informatico – compresa l’aggregazione, la quantificazione, il monitoraggio e la bonifica del rischio – powered by Qualys Enterprise TruRisk™ Management”.

Disponibilità

I partner Qualys interessati possono registrarsi per richiedere informazioni sulla mROC Partner Alliance cliccando QUI.