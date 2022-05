La telecamera Maxhub UC-M 40 riceve il Best of Show a ISE 2022

Un grande successo per Maxhub a ISE 2022 che, alla sua prima partecipazione, ha lasciato Barcellona ottenendo un importante riconoscimento: la telecamera UC-M40 ha vinto il premio Best of Show 2022 a ISE nella categoria AV Technology. Il premio Best of Show è organizzato da Future, editore, tra gli altri, della riconosciuta testata Installation, e si snoda su sei categorie: oltre ad AV Technology nella quale Maxhub si è contraddistinta, troviamo Installation, Sound&Video Contractor, Mix (pro audio solutions), Residential Systems e Tech&Learning.

Il Best of Show per la categoria AV Technology premia l’innovazione tecnologica e tiene conto della qualità generale del prodotto, della qualità del design e della costruzione, del rapporto qualità/prezzo e dei vantaggi che l’innovazione produce. La giuria è composta da esperti nelle varie categorie di prodotti che è stato scelto di valutare, che rimangono anonimi per i produttori.

L’UC-M40 è una telecamera a 360° All-in-One con tracking automatico, progettata per piccoli spazi adibiti a sale riunioni; beneficia di un design compatto e dimensioni paragonabili a quelle di un telefono cellulare, tanto da poter essere tenuta in una mano. Perfetta per meeting funzionali e veloci, semplice da utilizzare anche per chi non ha competenze tecniche specifiche, l’UC-M40 è la combinazione perfetta tra stile e sostanza. Subito pronta grazie alla funzionalità plug and play, offre sei opzioni pre-impostate e una serie di comandi intuitivi tra cui la modalità one-tap per l’avvio immediato delle riunioni e l’indicatore a LED per la localizzazione della voce. Gli utenti potranno anche usufruire della tecnologia di auto-tracking basata su IA e del tracciamento vocale simultaneo a due direzioni, in modo che che ogni volto possa essere visto chiaramente e la voce percepita con precisione e senza distorsioni.