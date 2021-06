Il Mobile World Congress (MWC) si svolgerà dal 28 giugno al primo luglio e AVM sarà presente in forma virtuale per presentare i più recenti prodotti FRITZ! e le ultime novità sulla piattaforma digitale del MWC. Attenzione puntata sul FRITZ!Box 6850 5G per quel che riguarda il nuovo standard mobile, il FRITZ!Box 5530 Fiber per tutte le connessioni a fibra ottica, il potente FRITZ!Repeater 6000 e il FRITZ!Box 7590 AX. I nuovi prodotti FRITZ! per una navigazione veloce e un networking al top supportano tutti il Wi-Fi 6, il Wi-Fi di nuova generazione, e, come tutti i dispositivi FRITZ!, sono caratterizzati dall’alta qualità costruttiva e da funzioni avanzate: non solo il Mesh Wi-Fi, ma infinite possibilità di connessione, un sistema di telefonia completo e il supporto alla Smart Home.

AVM fornirà ulteriori informazioni sul Wi-Fi 6 e sul Mesh Wi-Fi, oltre a notizie riguardanti l’azienda.

La piattaforma digitale del MWC è un’ottima opportunità per scambiare idee e opinioni con gli esperti di AVM e scoprire tutti i vantaggi dei più recenti prodotti FRITZ!