La UC di Avocor entra nel portafoglio V-Valley

V-Valley, società del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions, ha siglato una partnership con Avocor, azienda internazionale specializzata in soluzioni professionali per collaboration, UC&C e workplace technology, parte del gruppo AUO, leader globale nella tecnologia display (TFT-LCD, MicroLED, ecc).

Fondata nel 2016, Avocor si è rapidamente affermata a livello globale grazie a display interattivi professionali di alta qualità, progettati per ambienti corporate, Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms e moderni spazi di collaborazione, distinguendosi per un approccio orientato alla semplicità d’uso, per l’integrazione nativa con i principali ecosistemi UC e per una forte attenzione all’esperienza utente negli ambienti di hybrid workplace.

Il valore della partnership

La partnership tra Avocor e V-Valley nasce con una chiara visione orientata alla Value Added Distribution, con l’obiettivo di proporre al mercato soluzioni complete per il mondo della collaboration e delle meeting room. Grazie alla consolidata esperienza nel settore UCC, networking e AV professionale, V-Valley rappresenta per Avocor il partner strategico ideale per accelerare lo sviluppo del business in Italia, attraverso un approccio strutturato.

“Siamo entusiasti di iniziare questa collaborazione con V-Valley, distributore di riferimento nel mercato italiano UCC e collaboration. Crediamo fortemente nel potenziale del mercato italiano e nella crescente richiesta di soluzioni complete per meeting room e workplace collaboration. Insieme a V-Valley vogliamo sviluppare un ecosistema forte di partner, supportando il canale con formazione, attività commerciali, bundle solution e iniziative di market activation.” dichiara Darwin Cannavò, Country Sales Manager Italy, Avocor.

“L’accordo con Avocor rappresenta un ulteriore passo nel percorso di consolidamento di V-Valley nel mondo della collaboration e delle soluzioni per i moderni ambienti di lavoro. In un contesto in cui le aziende richiedono esperienze sempre più ibride, intuitive e integrate, Avocor rappresenta una risposta concreta e ad alto valore per supportare la trasformazione dei workplace moderni e accelerare la produttività dei team.” afferma Silvia Restelli, Head of Marketing & Solutions Sales di V-Valley.