Landi entra nel portafoglio di V-Valley

V-Valley, società del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions, ha siglato una partnership con Landi, azienda specializzata in soluzioni di pagamento innovative per un’esperienza d’acquisto fluida e senza interruzioni.

Fondata nel 2005, Landi è oggi una realtà attiva nello sviluppo di tecnologie avanzate per il settore dei pagamenti digitali. L’azienda si distingue per l’elevata competenza di prodotto, il supporto tecnico qualificato e un servizio post-vendita efficiente e accessibile, elementi che l’hanno resa partner strategico di istituzioni finanziarie, grandi catene retail e piccole imprese a livello internazionale. A partire dal 2023, Landi ha ulteriormente accelerato il proprio percorso di espansione globale, consolidando il proprio ruolo nella trasformazione digitale dei clienti attraverso l’integrazione di hardware all’avanguardia e soluzioni operative evolute.

La collaborazione tra V-Valley e Landi rappresenta un’opportunità strategica per generare valore condiviso, rafforzare il posizionamento sul mercato e accelerare lo sviluppo commerciale attraverso un approccio sinergico e orientato all’innovazione. La partnership costituisce inoltre un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita di V-Valley all’interno del mercato Auto ID italiano.

“Landi è entusiasta di annunciare la partnership con V-Valley in Italia, un passo fondamentale nel percorso di consolidamento della nostra presenza sul mercato e di potenziamento del supporto al canale di distribuzione attraverso soluzioni innovative e ad alto valore aggiunto. Questa collaborazione rappresenta una tappa strategica per la nostra crescita nell’Europa meridionale e riflette il comune impegno nel generare valore a lungo termine per l’intero settore.” sottolinea Aurélie Buisson, Head of Distribution & Partnerships EMEA di Landi.

“In un contesto in cui innovazione, integrazione tecnologica e specializzazione sono fattori chiave, questa collaborazione ci permette di rafforzare in modo significativo la nostra proposta, ampliando il portafoglio con soluzioni ad alto valore tecnologico e creando nuove opportunità per il nostro ecosistema di partner” afferma Luca Casini, Country Manager di V-Valley. “Insieme a Landi, uniamo competenze, visione e capacità di execution per supportare concretamente il canale nella realizzazione di progetti sempre più evoluti, capaci di rispondere alle esigenze di settori verticali in forte crescita.”