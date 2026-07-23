Avnet Silica amplia la linecard con i moduli Ultra-Wideband TrueSense

Avnet Silica, società Avnet, ha stretto un accordo di distribuzione con TrueSense, fornitore di soluzioni Ultra-Wideband (UWB) con sede a Milano. L’accordo consente ai clienti Avnet Silica di semplificare l’integrazione di una tecnologia UWB affidabile nelle applicazioni industriali, smart home e consumer, mobilità, logistica e sicurezza; come le funzionalità di indoor e real-time location systems, il controllo degli accessi, il tracciamento delle risorse e le applicazioni basate sul rilevamento della presenza.

La tecnologia UWB fornisce un posizionamento estremamente preciso e una comunicazione sicura e resistente alle interferenze ma l’integrazione dei sistemi RF ad alta frequenza continua a rappresentare una sfida per molti sviluppatori. I moduli e le soluzioni personalizzate di TrueSense sono basati su chipset forniti da NXP Semiconductors – partner di Avnet Silica per le soluzioni a semiconduttore – compresi i circuiti integrati UWB Trimension SR040 e SR250. Oltre all’hardware, i clienti Avnet Silica hanno ora accesso all’ecosistema completo di software e firmware di TrueSense. Ciò include la personalizzazione, nonchè l’integrazione di app mobile, SDK/API e l’assistenza tecnica, contribuendo ad accelerare lo sviluppo e a ridurre il time-to-market dei prodotti basati su tecnologia UWB.

I moduli garantiscono rilevazioni di ranging e posizionamento affidabili e ad alta precisione, mentre le soluzioni dedicate offrono anche funzionalità avanzate basate su tecnologia radar, supportando applicazioni quali il rilevamento della presenza di bambini (CPD child presence detection), il monitoraggio degli occupanti di ambienti chiusi e il rilevamento contactless dei segni vitali. Questo apre la strada ad applicazioni innovative nei settori smart home, sanità, industria, mobilità e sicurezza.

Walter Puhl, Wireless Technology Specialist EMEA di Avnet Silica, ha sottolineato: “Fornire ai clienti soluzioni complete e assistenza è fondamentale per la nostra filosofia, volta a promuovere la crescita attraverso l’innovazione. L’avvio della collaborazione con TrueSense come nostro fornitore di moduli UWB avvalora il nostro costante impegno nel promuovere applicazioni innovative con tempi di sviluppo più gestibili.”

Armando Caltabiano, CEO di TrueSense, ha aggiunto: “Combinando i moduli UWB certificati di Truesense, il firmware e l’ecosistema software con le competenze tecniche e la copertura di mercato offerti da Avnet Silica, possiamo aiutare i clienti in tutta l’area EMEA a ridurre la complessità di integrazione, ad accelerare il time-to-market e a sbloccare nuove applicazioni di ranging ad alta precisione e basate su tecnologia radar.”