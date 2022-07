Le Google Cloud region di Milano e Torino generano un nuovo mercato per i partner del valore di 1.9 miliardi di Euro

A poco più di un mese dal lancio delle due nuove region cloud italiane, la prima già operativa a Milano e la seconda in arrivo nei prossimi mesi a Torino, Google Cloud collabora con un esteso ecosistema di partner qualificati per generare valore e dare una spinta all’economia e alla digitalizzazione dell’Italia.

I partner ricoprono un ruolo chiave nell’ambito dello sviluppo delle cloud region italiane di Google e a loro volta potranno beneficiare delle nuove infrastrutture: uno studio indipendente degli Osservatori Digital Innovation e del gruppo Energy & Strategy del Politecnico di Milano calcola che, grazie alle Google Cloud region di Milano e Torino, la filiera digitale potrà godere di una maggiore attenzione verso i temi di digitalizzazione, generando un nuovo mercato per i partner stimato intorno a 1.904 milioni di euro nel triennio 2023-2025.

“La digitalizzazione rappresenta un propulsore per la ripresa economica e la competitività e in questo contesto, il cloud costituisce un asset cruciale”, commenta Fabio Fregi, Country Manager Italy di Google Cloud (nella foto). “Le Google Cloud region di Milano e Torino favoriscono lo sviluppo di percorsi virtuosi in grado di supportare la crescita digitale di tutto il Paese e grazie al sostegno dei nostri partner esperti e altamente qualificati, le aziende italiane potranno davvero trarre il massimo valore da queste infrastrutture”.

TIM – partner strategico del progetto con la propria cloud company Noovle – riveste un ruolo fondamentale nel fornire le infrastrutture di data center a cui si appoggiano le region di Google Cloud. Ma è tutto l’ecosistema di partner italiani o internazionali a essere particolarmente strutturato. Per citarne solo alcuni: Accenture, Bip, Capgemini, Deloitte, Huware, Injenia, NTT DATA, Reply e SAP. Importanti realtà che contribuiranno a promuovere la trasformazione digitale delle imprese, favorendo lo sviluppo dell’ecosistema digitale italiano, traendo vantaggio dalle due Google Cloud region sul territorio nazionale, che permetteranno di fornire servizi cloud veloci, affidabili e sicuri e sviluppare applicazioni ad alta disponibilità e bassa latenza. Il tutto nel rispetto del controllo, della sovranità dei dati e dei valori di sostenibilità che fanno di Google Cloud, il cloud più pulito del settore. L’attenzione all’impatto ambientale delle nuove infrastrutture di Google Cloud è confermato anche dallo studio del Politecnico di Milano1 che ha stimato che le region di Milano e Torino consentirebbero un risparmio a livello di emissioni pari a circa 47.640 tonnellate di CO2/anno.

Il ruolo dei partner:

“Stiamo aiutando i clienti a intraprendere il loro percorso nel cloud ponendo la sostenibilità come obiettivo principale della trasformazione del business, attraverso la valutazione dei loro sistemi e processi per migliorarne l’impatto ambientale. Con Google Cloud abbiamo creato un team specializzato nel fornire raccomandazioni basate sui dati, per una strategia a lungo termine volta a misurare e ottimizzare la sostenibilità”.

Paolo Trevisan, responsabile di Accenture del Google Business Group per Italia, Centro Europa e Grecia

“Le Google Cloud region rappresentano un’importante opportunità per la trasformazione digitale del nostro Paese. BIP, grazie a questa iniziativa, intende promuovere la crescita del mercato italiano e produrre benefici diretti a tutte le aziende. Per questo motivo, BIP si impegna a formare numerose professionalità per portare innovazione in tutto il territorio nazionale in partnership con le principali università”.

Carlo Capé, Amministratore delegato di BIP





“Insieme a partner come Google Cloud, Capgemini propone ai propri clienti le soluzioni tecnologiche più avanzate per dare un forte impulso alla competitività delle imprese italiane. Le nostre competenze di advisory e delivery tecnologico rappresentano un ulteriore catalizzatore di questo processo. Capgemini può supportare tutte le aziende nel programma di digital transformation, definendo un journey di migrazione al cloud costruito ad hoc, dalla fase di assessment fino alla execution e alla maintenance. Alcune delle soluzioni e degli use case più avanzati realizzati in ambito Google Cloud riguardano application modernization, data management, AI & smart analytics e la nostra innovativa piattaforma di Real Time Business Decisioning”.

Andrea Falleni, Amministratore Delegato di Capgemini in Italia





“Il cloud è un fattore strategico per le imprese di ogni settore e dimensione. Per questo Deloitte fa squadra con Google Cloud, mettendo a disposizione le sue competenze per guidare e supportare le aziende italiane nei loro progetti di innovazione basata sul Cloud. In quest’ottica, le nuove Cloud region Italiane di Google Cloud consentono alle aziende italiane non solo di crescere e innovare più velocemente, ma anche di cambiare completamente le regole del gioco attraverso servizi più sicuri, rapidi ed efficienti, senza trascurare l’impatto positivo in termini di sostenibilità, imprescindibile per innovare in maniera davvero responsabile”.

Alessandro Mercuri, Amministratore Delegato Deloitte Consulting

“Siamo entusiasti di poter essere tra gli abilitatori di questa tecnologia “a colori” in Italia. L’apertura di due Google Cloud region costituisce un’importante accelerazione in termini tecnologici e umani, creando una sinergia tra tecnologia abilitante, persone, cultura e processi: il cuore della missione di Huware e della nostra partnership strategica con Google Cloud. Usare il potenziale innovativo di Google Cloud ci permette di generare valore in un mercato in crescita e ricco di stimoli, e allo stesso tempo reinvestirlo sul nostro territorio, sulle competenze delle nostre persone, e sulla competitività di tutte le nostre aziende clienti”.

Andrea Servili, CEO, Huware