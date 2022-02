LG e MacroPiX insieme per rispondere alla crescita di richiesta di soluzioni LED

LG Electronics e MacroPiX, società italiana che sviluppa, produce e commercializza display a tecnologia LED, hanno stretto un accordo per soddisfare la crescente domanda di soluzioni LED e offrire ai dealer soluzioni chiavi in mano per la realizzazione di progetti integrati.

MacroPiX Srl vanta una pluriennale esperienza nel settore dei Ledwall con oltre 2000 installazioni LED in tutto il mondo, realizzate in contesti di vario tipo come spazi pubblici, ambienti aziendali, store e luoghi per l’intrattenimento culturale e sportivo. Nel combinare l’esperienza di MacroPiX Srl nel settore Ledwall con l’eccellenza dei prodotti con tecnologia LED di LG, l’obiettivo si sintetizza nel creare una sinergia che possa offrire ai clienti soluzioni chiavi in mano per la realizzazione di progetti integrati: dalla progettazione all’installazione e dalla manutenzione fino alla creazione di contenuti. MacroPiX Srl e LG offriranno, quindi, un canale di riferimento per i progetti con soluzioni LED in qualsiasi contesto e di qualsiasi dimensione.

“Siamo davvero molto orgogliosi di poter annunciare questa partnership. La domanda di prodotti LED sta crescendo in modo esponenziale e questo ci ha spinto a individuare un partner che avesse una preparazione tecnica e un know how consolidato, come quello di MacroPiX Srl, al quale poter affidare il ruolo di distributore 2.0. MacroPiX Srl avrà anche la possibilità di offrire ai nostri business partner, system integrator e dealer, servizi ad alto valore aggiunto quali: progettazione, realizzazione e certificazione strutture, installazione, supporto tecnico e collaudo ed approntamento del materiale garantendo loro la massima tranquillità nell’offrire ai propri clienti le nostre innovative soluzioni LED” ha dichiarato Paolo Chiappari, Business Development Manager di LG Electronics Italia.

“Il mercato dei led display è stato per molti anni frammentato, con diversi player in competizione e scarsa importanza del brand di prodotto. Questo mercato sta cambiando e sempre di più la qualità superiore e completezza dell’offerta abbinate alla riconoscibilità globale del marchio farà la differenza. La partnership tra LG e MacroPix è un passaggio fondamentale di questo processo” commenta Luca Conti, Presidente di MacroPix. “È un elemento di orgoglio per MacroPix diventare distributore dei LED LG rendendo così disponibile in tempi rapidi il prodotto per la rete dei partner e allo stesso tempo offrendo accessori e servizi ad alto valore aggiunto spesso richiesti dalla complessità dei progetti LED” aggiunge Francesco Punis, Direttore Generale di MacroPix.