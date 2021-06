Accordo di partnership tra Ligra DS e il Gruppo Industriale Vesit per la distribuzione dei prodotti visual a marchio Vestel.

“Vestel è una realtà industriale che opera da più di 30 anni nei settori consumer electronics, industria del bianco, telefonia mobile, illuminazione, attiva da diversi anni anche nel mercato B2B con una serie di prodotti Visual Solutions e che vanta un’organizzazione produttiva di primo livello in grado di esportare i propri prodotti in circa 130 paesi. La partnership tra le due società contribuirà ad offrire le migliori soluzioni a valore aggiunto Tailor Made per il mercato Audio/Video professionale” commenta Andrea Gambirasio, Senior Key Account Manager Travel & Retail del gruppo Gruppo Industriale Vesit S.p.A.

“Grazie ad un’esperienza di 40 anni nel settore proAV, Ligra DS è in grado di fornire un’ampia scelta di soluzioni sia in ambito audio/video professionale, che per il mondo della formazione ad ogni livello. Il marchio Vestel, con i suoi display di grandi dimensioni, anche interattivi, video wall e display per alberghi e strutture ricettive, amplia il ventaglio delle nostre proposte in settori strategici come quello dei Digital Signage e dell’hospitality. I prodotti Vestel adottano tutte le più recenti tecnologie, offrono elevata affidabilità e un rapporto qualità/prezzo particolarmente vantaggioso” conclude Gianluigi Cravedi, CEO di Ligra DS.