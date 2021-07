Ligra DS ha siglato un accordo con la società canadese Zero-Ohm Systems per la distribuzione, in esclusiva per il mercato italiano, di un dispositivo audio passivo rivoluzionario sotto tutti i sensi: permette, infatti d’interconnettere qualsiasi amplificatore e più diffusori acustici senza preoccuparsi dei carichi, delle impedenze e della lunghezza dei cavi.

Finora, la possibilità di collegare più diffusori in parallelo secondo il sistema tradizionale “a bassa impedenza” era condizionata dalle capacità di erogazione di corrente su bassi carichi dell’amplificatore. Sebbene ci siano amplificatori che funzionano in sicurezza a 4 ohm e 2 ohm, sotto a questi valori ci si approssima al corto circuito e l’amplificatore va in protezione. Questo succede quando si collegano i diffusori in parallelo sulle uscite dello stesso, come si fa normalmente, perché al raddoppiare del numero di diffusori si dimezza l’impedenza di carico, fino appunto a scendere sotto ai valori di sicurezza.

“Siamo lieti di annunciare che Ligra DS è ora il nostro distributore esclusivo in Italia. Quest’ultima mossa è un elemento chiave della nostra ampia strategia della rete di distribuzione europea. Quando vendi un prodotto rivoluzionario, è fondamentale avere partner con la conoscenza e la capacità di promuovere i benefici ed educare il mercato. Ligra DS ha una comprovata esperienza e una solida rete di rivenditori. Insieme faremo una domanda basilare: perché continueresti a sacrificare la qualità del suono sulle installazioni? Lascia alle spalle i sacrifici comunemente accettati.

I sistemi Zero-Ohm offrono la semplicità delle installazioni a 70 V/100 V offrendo al contempo i vantaggi di quelle a bassa impedenza. Il nostro progetto plug-andplay elimina essenzialmente la necessità di trasformatori e offre un suono a gamma estesa, una scalabilità senza sforzo e opportunità di risparmio sui costi in un’ampia varietà di progetti.”

commenta George Dracopoulos, Co-fondatore e presidente di Zero-Ohm Systems.

Zero-Ohm offre la semplicità delle soluzioni a 70/100 V e contemporaneamente i vantaggi dei sistemi tradizionali, senza trasformatori, per una miglior qualità audio. L’installatore ne trae vantaggio in quanto non solo si semplifica il lavoro, ma può contare su una scalabilità che porta notevoli vantaggi in termini di risparmio di tempo e costi di manodopera.

Le principali aree di applicazione dei prodotti Zero-Ohm sono: arene e stadi, parchi divertimento, bar, cinema e teatri, sale ricevimenti, aeroporti, navi da crociera, hotel, centri commerciali all’aperto, ristoranti, parchi acquatici e altro ancora.

“Siamo entusiasti di portare sul mercato italiano la tecnologia esclusiva Zero-Ohm e di aver raggiunto un accordo di distribuzione. I dispositivi Zero-Ohm rendono possibile la connessione in parallelo di decine di diffusori acustici all’amplificatore senza la necessità di utilizzare trasformatori e senza problemi di sovraccarico ed impedenza; sono inoltre passivi e non richiedono pertanto alimentazione permettendo di semplificare le installazioni audio in svariati contesti applicativi” conclude Gianluigi Cravedi, CEO di Ligra DS.