Masterclass gratuito di N-able per gli MSP che vogliono specializzarsi sul Disaster Recovery as a Service

II World Backup Day è ormai alle porte e N-able, azienda software globale che consente ai provider di servizi IT di mettere a disposizione dei clienti monitoraggio e gestione da remoto, protezione dei dati come servizio e soluzioni di sicurezza, ha presentato il corso ‘Master of Disaster Recovery’ di Cove, una risorsa online finalizzata a favorire la preparazione a eventuali disastri per gli MSP di ogni parte del mondo

Messo a disposizione degli MSP a titolo gratuito, il corso di Cove tratta delle funzionalità di Disaster Recovery as a Service (DRaaS) di Cove per rivelare nozioni e competenze essenziali per la community di MSP in caso di violazione di dati. Le lezioni si svolgeranno tramite GoToWebinar ogni due settimane su base continua.

Come diventare esperti del Disaster Recovery as a Service proattivo

In un momento in cui le minacce informatiche e i disastri imprevisti stanno subendo un’impennata, il corso ‘Master of Disaster Recovery’ si afferma come risorse di grande valore. A differenza dei tradizionali programmi di formazione a pagamento che occupano giorni o settimane del prezioso tempo degli MSP, il corso Master of Disaster Recovery’ di Cove offre informazioni fondamentali sul disaster recovery e su come prepararsi a un evento informatico in 60 minuti o meno.

“Il momento peggiore per capire il disaster recovery è durante un disastro; ecco perché abbiamo sviluppato un corso gratuito per aiutare gli MSP a prepararsi al meglio e reagire in modo intelligente a eventuali disastri che richiedono una risposta rapida”, ha raccontato Chris Groot, General Manager, Cove Data Protection presso N-able. “Il corso ‘Master of Disaster Recovery’ di Cove rappresenta un’esperienza di apprendimento in diretta, pratica e immersiva, concepita per offrire agli MSP la fiducia e l’esperienza necessarie per implementare best practice, ad esempio come progettare ed erogare il disaster recovery proattivo come servizio”.

Il corso ‘Master of Disaster Recovery’ di Cove aiuta anche gli MSP a implementare un ambiente di ripristino in un ambiente Hyper-V, VMware ESXi locale o in Microsoft Azure. Questo include prerequisiti critici per il ripristino e best practice per il ripristino informatico, che offrono agli MSP le conoscenze per prendere decisioni cruciali prima che si verifichi un disastro. Inoltre, il corso illustra come evitare gli errori e le insidie più comuni che spesso causano i problemi legati al ripristino.

Tra i punti salienti del corso di Cove ‘Master of Disaster Recovery’: