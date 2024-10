Matt Cook nuovo Head of Global Channels di Ericsson Enterprise Wireless Solutions

Ericsson ha annunciato la nomina di Matt Cook a nuovo Head of Global Channels di Ericsson Enterprise Wireless Solutions. A seguito della presentazione della strategia di Ericsson per l’adozione del 5G da parte delle aziende, Cook guiderà le iniziative globali sul canale e sulla distribuzione, supportando i recenti investimenti e acquisizioni di Ericsson per portare maggiore valore al mercato Enterprise.

Mark Pugerude, Head of Global Sales and Support Enterprise Wireless Solutions di Ericsson, ha dichiarato: “I partner di Canale sono fondamentali per il successo della nostra strategia Enterprise. Sono certo che la grande esperienza e la leadership di Matt Cook non solo rafforzeranno la nostra cultura in ambito Canale, ma creeranno anche nuove opportunità per i partner, in questa nuova fase di crescita e di creazione di valore nel mercato Enterprise da parte di Ericsson.”

Ericsson ha recentemente presentato la sua strategia per offrire una piattaforma wireless completa e sicura per i clienti Enterprise, facilitando l’adozione delle tecnologie cellulari e la loro scalabilità. I clienti potranno implementare e gestire qualsiasi soluzione del portafoglio Enterprise Wireless di Ericsson (Enterprise 5G, Wireless WAN e SASE) tramite NetCloud Manager, la piattaforma completa di gestione e orchestrazione dal cloud. I partner di canale in tutto il mondo potranno sfruttare un portafoglio completo di soluzioni per soddisfare le esigenze delle imprese nell’adozione della tecnologia cellulare.

Matt Cook ha una lunga esperienza in ruoli di leadership nelle vendite, nel canale e in ambito carrier sales, e ha ricoperto posizioni chiave in aziende come CommVault, Armor Cloud, Ciena e Cisco. Durante la sua carriera, ha lavorato costantemente allo sviluppo di solidi ecosistemi di canale e implementato strategie di go-to-market di successo, che hanno portato a una crescita significativa sia in mercati consolidati che in quelli emergenti.

Matt Cook, Head of Global Channels Enterprise Wireless Solutions di Ericsson, ha dichiarato: “Ericsson ha effettuato investimenti significativi nel settore Enterprise e ha ora avviato una strategia unificata per consolidare questi sforzi. Questa è un’opportunità di mercato straordinaria sia in termini di crescita che di partnership. Non riesco a immaginare un momento migliore per contribuire alla strategia Enterprise e implementare un efficace approccio che garantisca il continuo successo di Ericsson e dei suoi partner come un unico team.”