Microsoft Surface Consumer: TD SYNNEX è authorized distributor

TD SYNNEX ha annunciato di essere diventato distributore autorizzato Microsoft Surface Consumer.

Creati da Microsoft, i dispositivi Surface sono progettati per rispondere in modo versatile alle esigenze degli utenti, adattandosi al modo in cui si lavora, si impara e si crea. Realizzati con attenzione ai dettagli, versatili, sicuri e semplici da utilizzare, permettono a tutti gli utenti di ottenere il massimo della produttività e li rendono prodotti di prima scelta.

Il sistema operativo Windows Home inoltre garantisce la massima integrazione con gli applicativi Microsoft 365, per una esperienza di utilizzo ottimale e prestazioni molto veloci.

Microsoft Surface Consumer: prodotti premium per esperienze innovative

Microsoft Surface è stato pensato per un pubblico che crea e plasma il proprio mondo in un modo unico e personale. Questo per rimanere sempre al passo con i tempi, che siano professionisti, studenti o viaggiatori, che si destreggino fra mille incombenze, che amino acquisire nuove competenze o fare esperienze. Creati per tutti gli amanti della tecnologia orientati verso prodotti premium per esperienze innovative.

“In tal modo offriamo la possibilità ai nostri partner di ampliare anche la propria offerta, aggiungendo più valore a strumenti essenziali sia per il ritorno a scuola sia per la miglior esperienza di lavoro. Portabilità, potenza, flessibilità, velocità … per ogni esigenza c’è il dispositivo Microsoft Surface giusto!” dichiara Giuseppe Cordoni, BU Manager PC Systems & Peripherals in TD SYNNEX Italy.

“Per TD SYNNEX questa acquisizione rappresenta una grande opportunità in termini di integrazione del portafoglio di soluzioni Microsoft Surface e di offerta dell’intera gamma di prodotti, sia per il canale Commercial che Consumer” aggiunge José Dias, Director Endpoint Solutions in TD SYNNEX Italy.

Tony Gebran, Regional Distribution Channel Director, Southwest Europe in Microsoft dichiara “Siamo contenti di consolidare la nostra partnership con TD SYNNEX, uno dei maggiori distributori di tecnologia al mondo. Attraverso questo nuovo accordo di distribuzione faremo un ulteriore passo avanti per raggiungere in modo capillare i nostri consumatori sul territorio italiano, dando loro accesso ad una ampia gamma di device pensata per potenziare la loro produttività, creatività, versatilità e connettività”.