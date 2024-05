Mission-critical: scende in campo la connettività di Cambium

Cambium Networks, fornitore globale di riferimento per le soluzioni di rete a banda larga, ha annunciato oggi che la sua offerta per le infrastrutture fixed wireless continuano ad evolversi e a supportare applicazioni a banda larga per la difesa, la sicurezza pubblica e per la connettività in situazioni di emergenza, quali calamità naturali e incidenti di grandi proporzioni.

“Sebbene la sicurezza delle comunicazioni sia sempre essenziale, l’importanza delle infrastrutture mission-critical è aumentata notevolmente”, afferma Morgan Kurk, CEO di Cambium Networks. “Le agenzie governative hanno bisogno di comunicazioni sicure, affidabili e che forniscano la larghezza di banda necessaria. La varietà di contratti recentemente stipulati evidenzia quanto molti programmi dipendano da Cambium Networks per le comunicazioni critiche”.

In situazioni mission-critical e di emergenza, ad esempio in riferimento a eventi quali terremoti, alluvioni o incidenti di grandi dimensioni, la connettività è di fondamentale importanza per i primi soccorritori, i servizi medici e i parenti. La tecnologia wireless è una soluzione di grande efficacia quando è disponibile rapidamente, è affidabile, e offre prestazioni elevate e interoperabilità immediata per una vasta gamma di dispositivi mobili.

Nella seconda metà del 2023, Cambium Networks GDS si è aggiudicata numerosi contratti nel settore governativo, della difesa e della sicurezza, attraverso i suoi partner a valore aggiunto, tra i quali per l’Italia, Aikom Technology.

Nel 2023, Cambium Networks ha anche lanciato una serie di nuovi prodotti e aggiornamenti destinati al settore mission-critical, tra cui l’unità esterna PTP 700 Beam Steering con antenna intelligente integrata.